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流落街頭？

〈自言自語〉趙自珍

因業務出差的時候，當然不會住五星級酒店，大約是四星級以下的，地點適中，清潔而且安全就是了。

唯獨有一次臨時要到巴黎，碰巧時裝節，大部分酒店都已經訂滿了。公司只好替我在芳登廣場Place Vedome的麗池大酒店（Hotel Ritz）訂好房間，那時候還沒有黛妃車禍事件，有的只有海明威天天到此一醉，當時已經有命名為海明威吧的酒吧。

住了幾天，轉到德國慕尼黑，工作之後臨時決定再回巴黎，到達的時候已經晚上八時多，忘記了時裝周還如火如荼，在機場打了好多電話，都找不到酒店。認識的朋友都住在郊區，這麼晚也不好意思打擾。

不知道如何是好，只好硬著頭皮坐計程車到麗池。「趙小姐，電話上不是告訴您沒有房間嗎？」

「我知道，只好將就在您們大堂過一晚，您不會讓我流落街頭吧？」說完舒服的坐下來。

看到幾個人交頭接耳一會兒，然後其中一個走過來說：「我們有一個套房，是一個公主訂下的，她明早8時才到，如果您保證7時前離開，我們可以讓您住一晚。」

那套房金璧輝煌，鮮花處處：「恐怕住不起呢！」我吐舌說。

「只收您單人房的價錢。」

相信這是此生住過最豪華的房間，可惜當時沒有相機，不能拍照留念。

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