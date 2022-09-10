我小時候跟隨祖母到茶樓，見到她向人遞上錢和一張卡片，對方收了錢，就往卡片上蓋印。我不明白為什麼祖母把錢白白送人，過了很久，祖母到那家每個月去一次的茶樓交出卡片，換來月餅，原來她供「月餅會」。

幾十年前香港 人流行供「月餅會」，每個月繳交一定金額，到了中秋節前就可以領取若干盒月餅，分期付款，升斗小民的經濟負擔比較輕。

到茶樓換取月餅是有趣的經歷，只見人頭湧湧，地上層層疊疊堆積大盤子，上面整齊地排列著月餅。職員把月餅放入紙盒，包裝完畢，祖母兩手各提起一袋離去。我要求拿月餅，祖母擔心我拿不穩當，月餅會滾到地上，堅決拒絕。

為了安撫我，她讓我拿著豬籠餅，這是供「月餅會」的贈品，餅放在用塑膠製造的豬籠裡；我拿著豬籠餅，歡天喜地蹦跳著回家。才到家祖母就把月餅分成好幾份，隔不了多少時間，大部分月餅就會消失。那個時候我看月餅，是等待一年才到手、瞬間卻消失的寶貝。

到了中學階段，我了解到生活不容易，月餅那種濃烈的油膩氣和甜味，竟然洋溢著富貴的色彩。那時我早餐和下午茶都是吃月餅，一年就這麼一次，放縱一下，算不上奢侈吧？！中秋節過去，回歸質樸的麵包，不禁湧起一陣淡淡的失落感。於是我懷著盼望，等候下個中秋節。月餅在一個中學生眼中，是豐裕的代名詞。

上了大學，我開始注重外表，多長一塊肉也大驚小怪，不敢多吃。我留意到幾乎所有節日食品都是脂肪生產者，到了節日，心情難免糾結，內心多番掙扎，終於給自己藉口：「應節，只吃少量，不礙事。」結果少量成了大量，事後懊悔不已。月餅是惡魔，不可接近。

後來月餅的味道越來越多，教人眼花撩亂，什麼冰皮月餅、雪糕月餅，我姑且以「新潮月餅」名之。工作以後有收入，我樂意嘗試各種味道；試過以後，覺得這些只是甜品，跟月餅根本沾不上邊，自稱「新潮月餅」，只是藉節日之名做生意而已。月餅還是傳統的美味，嘗新之後，結果回到起點。月餅是傳統的標記，新式月餅無法代替它。

年紀漸長，得注意健康，市面出售的月餅太甜、太油膩，還是少吃為妙。近年香港人流行自製月餅，強調選擇健康材料、低糖分、少用油，我也湊熱鬧趕潮流。

我依照食譜 指示，嚴格遵守每一個步驟，戰戰兢兢的，像徒弟聽從師傅教導，不敢犯錯。守在烤箱旁邊等候時，心中充滿期盼，豈料頭胎製成品夭折，表面焦土似的、散發出一陣燒焦的氣味。原來月餅是教人受挫折的難題。

看來獨自接受挑戰是行不通的，於是我邀請朋友一起製作月餅。朋友的悟性比我高，她初次上陣，作品外表和味道都不錯，雖然比不上市場上出售的，勝在充滿誠意，樸實無華。

之後我邀請更多朋友到我家參加這項有意義的活動，我家變成餅店。大家一邊做餅、一邊談天，製作月餅成為聯誼媒介，消費低、趣味濃。

我大量生產，自己根本吃不來，於是我把月餅送給鄰居，其中有人對製作方法感到興趣，向我查問；也有同道中人，彼此交流心得，最後交換製品。原來月餅不僅是食物，它還可以擔當親善大使。

不知道以後，我對月餅會不會產生新看法。