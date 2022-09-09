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老婆甜餅和老公鹹餅

〈太平山下〉馮榮

中秋節賞月和吃月餅是傳統習俗，今年通貨膨脹嚴重，因此我們家安排自己動手仿製香港老婆甜餅和澳門老公鹹餅。

澳洲9月冬春季市場沒有冬瓜供應，因此我們仿製老婆餅的餅饀，將冬瓜改用白蘿蔔，削皮切粒，蒸熟後用攪拌器打成茸，再用紗布包住擠出白蘿蔔茸的水分，隨後放入有少許油的熱鍋中，加糖不停地翻炒；然後視乾稀程度勾一定量的芡，使其比較濃稠，最後加入炒香的瓜子仁、芝麻等拌勻，起鍋晾冷，即變成香甜的白蘿蔔茸作餅饀。

老婆餅的餅皮屬於油酥面皮，由水油皮和油心皮組成，其水油皮由低筋麵粉、高筋麵粉、發粉、雞蛋、植物油，以及適量的清水揉製而成；油心皮是由低筋麵粉、奶油、油揉製而成。

餅饀和餅皮準備就緒之後，取一小塊水油皮，包住一小塊油心皮，按扁後擀成牛舌形狀，再由外向內捲成圓筒，按扁、疊成三層，最後擀成圓形片，就可以包饀成形了。

包好的餅坯可以用鍋杓按成半球形，注意每次壓製餅胚之前，輕抹油在鍋杓內面，方便鍋杓輕敲脫離。平心而論，這樣自製的半球體老婆餅，比商家生產的圓台體月餅更像圓月。

接著刷上雞蛋液，撒上芝麻，放入烤箱慢火烤約20至30分鐘至餅鼓起，這樣一來，表面金黃色的香噴噴老婆餅，就大功告成了。

老公餅與老婆餅的餅皮是相同的，老公餅餡以胡椒、肉鬆、精鹽、芝麻、椰蓉等當原料，其他做法與老婆餅的做法也相同；鹹老公餅形狀稍大，餅皮薄餡香，餡心滋潤軟滑、味道香鹹不膩。

中秋之夜，細細品嘗自己動手仿製的香港老婆甜餅和澳門老公鹹餅，更令人遐想舉餅邀吳剛暢飲桂花酒，聊述嫦娥奔月和逗玉兔的故事，不亦樂乎？

澳門 香港 雞蛋

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