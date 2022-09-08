上回講到，女強人V君在新加坡 確診，回港後以為完全康復。但一個多月後仍然有後遺症，就是所謂的「長新冠」。

「以往操練馬拉松，跑42公里也沒有問題。現在只跑3公里便氣喘吁吁，要停下來休息。」她說，肺活量變差、容易疲倦，是明顯的分別，「以往工作至凌晨，也能集中精神回覆電郵。康復後變得容易疲倦，晚上電郵還沒看完，竟然坐在電腦前睡著了。」

另一名曾經確診的美女朋友K君，也有類似經驗︰「復元後以為身體沒有問題，一如以往跳健康舞，跳了一陣竟然有窒息的感覺，缺乏氧氣，不得不停下來。」她的肺功能可能未完全恢復，運動太激烈就會突然感到窒息，大吃一驚。

兩人皆第一時間找醫生診斷，卻驗不出一個所以然，做了多項檢查都是指數 正常。西醫驗不出，惟有看中醫，把脈後發現仍然「肺虛」，需要繼續調理。「若調理不好，影響肺部功能，吸進身體的氧氣減少，自然呼吸不順。血液中含氧量低，便容易疲倦，所以即使在白天也會無緣無故疲累，需要休息。」

現在疫情 又有反覆回升之勢，人人皆有機會中招。若不幸患上新冠，記得復元之後要小心調理，以防「長新冠」。