我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

從不識英文字母到成為公民 金山72歲華裔圓美國夢

房貸利率漲 高盛學者警告：美房價2023將停滯增長

小心「長新冠」

〈每日驚艷〉張宏

上回講到，女強人V君在新加坡確診，回港後以為完全康復。但一個多月後仍然有後遺症，就是所謂的「長新冠」。

「以往操練馬拉松，跑42公里也沒有問題。現在只跑3公里便氣喘吁吁，要停下來休息。」她說，肺活量變差、容易疲倦，是明顯的分別，「以往工作至凌晨，也能集中精神回覆電郵。康復後變得容易疲倦，晚上電郵還沒看完，竟然坐在電腦前睡著了。」

另一名曾經確診的美女朋友K君，也有類似經驗︰「復元後以為身體沒有問題，一如以往跳健康舞，跳了一陣竟然有窒息的感覺，缺乏氧氣，不得不停下來。」她的肺功能可能未完全恢復，運動太激烈就會突然感到窒息，大吃一驚。

兩人皆第一時間找醫生診斷，卻驗不出一個所以然，做了多項檢查都是指數正常。西醫驗不出，惟有看中醫，把脈後發現仍然「肺虛」，需要繼續調理。「若調理不好，影響肺部功能，吸進身體的氧氣減少，自然呼吸不順。血液中含氧量低，便容易疲倦，所以即使在白天也會無緣無故疲累，需要休息。」

現在疫情又有反覆回升之勢，人人皆有機會中招。若不幸患上新冠，記得復元之後要小心調理，以防「長新冠」。

新加坡 疫情 指數

上一則

胡適是張愛玲的神明級偶像？ 張迷讀張愛玲書信集解密

下一則

包開西瓜

延伸閱讀

蝦皮母公司Sea今年來第二波縮編 賺錢的電玩部門也砍人

蝦皮母公司Sea今年來第二波縮編 賺錢的電玩部門也砍人
天氣太熱 陽澄湖大閘蟹確定趕不及中秋節前上市

天氣太熱 陽澄湖大閘蟹確定趕不及中秋節前上市
9月8日法拉盛洪水座談

9月8日法拉盛洪水座談
跟午餐盒一樣大 NASA儀器成功在火星上「生產氧氣」

跟午餐盒一樣大 NASA儀器成功在火星上「生產氧氣」

熱門新聞

老婆不借，書不借！

2022-09-04 02:01

換房記

2022-09-02 02:00

今晚她送我回家

2022-09-01 02:00
猶他州七十號公路。（歐陽晨華．圖片提供）

孤獨之路不寂寞

2022-09-02 02:01

麗塔的歸宿

2022-09-04 02:02

無言的道別

2022-09-03 02:00

超人氣

更多 >
安全起見…做這9件事時 最好不要用簽帳卡

安全起見…做這9件事時 最好不要用簽帳卡
成都獨居老人死後留20多萬現金 家人清理遺物竟大笑

成都獨居老人死後留20多萬現金 家人清理遺物竟大笑
這5家連鎖牛排館 營養專家說這些餐不要點

這5家連鎖牛排館 營養專家說這些餐不要點
因節儉電費太低 南加華人住宅遭縣警搜查 憤而提告獲賠

因節儉電費太低 南加華人住宅遭縣警搜查 憤而提告獲賠
全球最佳15條公路旅行路線 美國這2條走過了嗎？

全球最佳15條公路旅行路線 美國這2條走過了嗎？