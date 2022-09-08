英國 兒童插畫家班傑．戴維斯（Benji Davies）繪製的《爺爺的天堂島》（Grandad's Island），用很正面的方式跟小朋友講述本來很悲傷的故事。故事是這樣的，孫子席德每天都會去爺爺家探訪，這天小朋友來到屋內，卻找不到爺爺。爺爺從閣樓呼喚席德，爬上去才發現，這個地方自己從來沒有去過，爺爺拉開大布展示一道金屬門，席德推門踏進去，就走進大輪船的甲板，那邊廂爺爺拉動汽笛大喊「出發」。

兩爺孫就這樣橫越大海來到一個小島，爺爺不用枴杖跟孫子四處探索，找到了一間小屋，合力打掃乾淨，兩人就到處去玩，衝瀑布、爬大樹，每樣事物都好新奇，玩得非常開心。爺爺對席德說︰「我想留下來，你自己先回去。」席德問爺爺一個人不會寂寞嗎？爺爺說這裡那麼多好地方玩，絕不會寂寞。

席德給爺爺一個大擁抱，獨自回航，返回爺爺的閣樓。隔天早上，席德再次來到爺爺家中，還是遍尋不獲爺爺的身影，更找不到那扇金屬門。突然一隻小鳥送來一封信放到窗前，是爺爺跟島上動物拍的照片。

親人離世，雖然不捨，但可能是到了夢想的天堂。愛長存心中，死亡就沒有那麼恐怖。