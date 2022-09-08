我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

從不識英文字母到成為公民 金山72歲華裔圓美國夢

房貸利率漲 高盛學者警告：美房價2023將停滯增長

爺爺去了天堂島

〈簡單‧生活〉魏綺珊

英國兒童插畫家班傑．戴維斯（Benji Davies）繪製的《爺爺的天堂島》（Grandad's Island），用很正面的方式跟小朋友講述本來很悲傷的故事。故事是這樣的，孫子席德每天都會去爺爺家探訪，這天小朋友來到屋內，卻找不到爺爺。爺爺從閣樓呼喚席德，爬上去才發現，這個地方自己從來沒有去過，爺爺拉開大布展示一道金屬門，席德推門踏進去，就走進大輪船的甲板，那邊廂爺爺拉動汽笛大喊「出發」。

兩爺孫就這樣橫越大海來到一個小島，爺爺不用枴杖跟孫子四處探索，找到了一間小屋，合力打掃乾淨，兩人就到處去玩，衝瀑布、爬大樹，每樣事物都好新奇，玩得非常開心。爺爺對席德說︰「我想留下來，你自己先回去。」席德問爺爺一個人不會寂寞嗎？爺爺說這裡那麼多好地方玩，絕不會寂寞。

席德給爺爺一個大擁抱，獨自回航，返回爺爺的閣樓。隔天早上，席德再次來到爺爺家中，還是遍尋不獲爺爺的身影，更找不到那扇金屬門。突然一隻小鳥送來一封信放到窗前，是爺爺跟島上動物拍的照片。

親人離世，雖然不捨，但可能是到了夢想的天堂。愛長存心中，死亡就沒有那麼恐怖。

英國

上一則

胡適是張愛玲的神明級偶像？ 張迷讀張愛玲書信集解密

下一則

包開西瓜

延伸閱讀

東京極小公寓不到100平方英尺 年輕族瘋搶

東京極小公寓不到100平方英尺 年輕族瘋搶
《老照片說故事》雙胞胎表哥

《老照片說故事》雙胞胎表哥
東京年輕人瘋住不到百呎極小公寓 人氣秘密為何？

東京年輕人瘋住不到百呎極小公寓 人氣秘密為何？
洛頂級閣樓5000萬上市 挑戰2010年3500萬最高紀錄

洛頂級閣樓5000萬上市 挑戰2010年3500萬最高紀錄

熱門新聞

老婆不借，書不借！

2022-09-04 02:01

換房記

2022-09-02 02:00

今晚她送我回家

2022-09-01 02:00
猶他州七十號公路。（歐陽晨華．圖片提供）

孤獨之路不寂寞

2022-09-02 02:01

麗塔的歸宿

2022-09-04 02:02

無言的道別

2022-09-03 02:00

超人氣

更多 >
安全起見…做這9件事時 最好不要用簽帳卡

安全起見…做這9件事時 最好不要用簽帳卡
成都獨居老人死後留20多萬現金 家人清理遺物竟大笑

成都獨居老人死後留20多萬現金 家人清理遺物竟大笑
這5家連鎖牛排館 營養專家說這些餐不要點

這5家連鎖牛排館 營養專家說這些餐不要點
因節儉電費太低 南加華人住宅遭縣警搜查 憤而提告獲賠

因節儉電費太低 南加華人住宅遭縣警搜查 憤而提告獲賠
全球最佳15條公路旅行路線 美國這2條走過了嗎？

全球最佳15條公路旅行路線 美國這2條走過了嗎？