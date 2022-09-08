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中秋說月餅

〈香江往事〉潘健生

中國的節日喜慶，除了有紀念、玩樂儀式以外，一般還講究吃。吃什麼是節慶的一項重要內容。比如春節，要吃團圓飯和各式點心，是為新年、新春新希望的到來的慶祝儀式；又如端午節吃粽子，是為紀念詩人屈原。

中秋節更不例外，吃月餅幾成必不可少的內容。中秋之夜，人們圍坐在花園或陽台下賞月。在抬頭欣賞那輪一年中最大最圓最亮的明月時，必然同時品賞精心製作的月餅。

追溯中秋吃月餅賞月，其實是先人為祈求安樂豐收祭祀月神。今天，人們繼續這個古老的儀式，寓意滿滿，月圓，餅圓，人團圓。

想起小時候，點心是稀缺的食品，一年到頭不容易吃上一次。作為一個窮孩子，不知祭祀之事。中秋將至，與其說期待中秋月亮，不如說是期待八月十五夜晚，能吃上美味的月餅，還有夏天的嶺南水果。

說起月餅，南北人食材及口味差異比較大，月餅的風味也相差甚遠。北方月餅皮厚，一斤月餅至少四兩皮，用料以果仁等為原料、多為甜品；而南方的月餅皮極薄，有甜有鹹，用料也多樣。而西南如貴州等地，還在月餅中加入辣味；江浙一帶的月餅，餅皮特色是酥化，內餡多為肉類，就像包餃子用的餡。總之，各地的月餅離不開當地人平時形成的習慣口味。

因我是粵港人，口味當然傾向於廣式月餅。粵式甜月餅，不但我喜歡，也是廣東人普遍奉為至尊者為雙黃蓮蓉，該品選優質細滑湘蓮蓉及鹹蛋黃製作；而鹹味月餅花樣就更多了，什麼燒雞月、瑤柱鮑魚火腿月，要多高級有多高級。尤其是最近這幾十年，人們的口味需求更高了，送禮的需求更多了，月餅自然越做越高級；我曾有機會嘗過鮑魚瑤柱火腿月，感覺味道極佳。曾有機構評選月餅受歡迎程度，廣式月餅受歡迎程度最高。

在中國比如廣州，有的具有品牌優勢的飲食企業，月餅已成為其經營重要的收入，一個季節性的單品，竟占據年營業額和利潤的很大一部分。因為月餅的經營不像做飲食，要好位置堂皇門店，而只要有品牌優勢，借助網購就可以推銷到全國任何地方甚至海外。難怪不少企業早早就備料，節前兩三個月便大做廣告了。

這些年在北美，每當臨近中秋，大華等不少亞洲超市也是早早就製作，或是從國內向品牌訂貨，不失時機的擺上貨架。為滿足來自不同地域的華人需求，月餅也有來自中國各地的品種。

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