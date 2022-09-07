剛去香港 工作時，因為家具電器未送到，所以第一周是在西營盤的一個酒店度過。每天早上從酒店走到西營盤地鐵站 ，是一條斜度很大、又時而需要走幾階樓梯的下坡路，一路上行人多、商店也多，麵包店、水果店……，還有一家快餐店叫「大家樂」。

7月的天氣本來就熱，下班回去又是長長的上坡路，於是好幾次就順路走進「大家樂」解決晚飯。記得那個晚上店裡人不多，靠牆邊的長條沙發前，是一張張兩人對坐的小桌子，我買了叉燒油雞雙拼飯加一杯奶茶後，選了靠牆的沙發坐下。燈光有點暗卻柔和舒適，隔壁桌子是一對母子，一只大書包還有類似畫夾的東西都放在桌下，用功學習的小男孩，我忍不住多看幾眼。

叉燒油雞雙拼飯，在柔和的燈光下光澤外射，顯得格外鮮亮，一紅一黃的顏色，切得厚厚的一塊塊排列在眼前，足以誘發人的食欲。叉燒肉質優良，一口下去又香又甜，蜜汁味濃，口感非常好，特別是叉燒的邊緣，硬度適中，嚼在嘴裡更是香甜好吃。油雞的肉也是細嫩彈滑，沒有蔥花，卻有油香入味，可惜我不吃雞皮，自愧有點浪費了食物。

當我細嚼慢嚥差不多吃完那份快餐的時候，抬眼發現店裡人更少了，隔壁桌的母子也早已離開，想著再安靜地坐一會兒，於是邊喝奶茶，邊看著窗外夜色中絡繹而行的路人。

手持大家樂特色的奶茶紙杯，喝著絲滑入口奶茶，暖胃的溫度，真好喝。這樣色味俱佳的快餐店，除了「大家樂」，在香港還有很多，大眾化的品牌、可口的飯菜、親民的價格，給努力工作的上班族、給好學不倦的學子們、給辛苦忙碌的媽媽們、還有給像我這樣異地而來工作的人，帶來的不僅僅是便利與美味，更有一種安心與踏實，喜歡這樣的港味快餐，充滿了煙火氣。

遐思中，看見隔壁桌的母子又回來了，只見媽媽眼光落在桌面、椅子、地上，急切又失望的樣子，在找什麼呢？我不由自主地也向下看，忽然發現在靠我這邊方向，桌子中間的支撐柱與底座間，分明豎著一個東西，桌下的燈光昏暗，我探身細看，原來是一只皮夾，於是立刻用手指示意她轉過去看，那一瞬間，那個母親欣喜的表情令人難忘，她如釋重負、連忙用粵語說謝謝，然後對著我雙手合十，站在那裡、靜靜地至少有十秒。我知道她的真心祈福，也禮貌地雙手合十對她回了禮。

看著母子背起大書包離去，我很開心，西營盤的那家「大家樂」快餐店，也一直留在了我的記憶裡。它的店名彷彿寓意著普通人，在平凡的日子裡也要有快樂，當你帶著好心情去享用美味的同時，生活也總能讓你看到它美好的一面。