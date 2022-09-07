中國古代多隱士，多屬文人，很少武官；他們大多數是因為社會黑暗動亂、懷才不遇，或遭受排擠，於是遠離俗世，歸隱山林，於是形成一種現象，稱為「中國隱士文化」。有人將隱士分為十種類型，包括完全歸隱、先官後隱、半官半隱、忽官忽隱等。

中國的終南山還保留著隱居傳統，有五千多位來自全國各地的修行者隱居山谷。

在2012年，美國漢學家比爾波‧特（Bill Porter）來到中國，尋訪傳說中在修行的隱士。歷史上有美名的隱士，例如《論語‧微子》篇記載的那些隱士，包括楚國的狂人接輿，還有長沮、桀溺和一個罵孔子「四體不勤、五穀不分」的老人，以至在孔子口中稱為「逸民」的隱士，如伯夷、叔齊、虞仲、夷逸、柳下惠、少連等，過的都是離群索居的生活。

不過古語又有所謂「小隱於山林，大隱於市朝」的說法，真正的隱士，不用與世隔絕，而是活在人群和俗世之中，不求聞達，也不以清高作標榜，樂在其中，處之泰然。這樣的隱世高人，今日世間便有一個活生生的版本。有一部電影 《尋找隱世巨聲》（Searching For Sugar Man），曾獲奧斯卡 最佳紀錄片，講述了美國唱作人（即集作曲、填詞、彈奏和演唱於一身）Sixto Rodriguez的音樂生涯，簡直是令人難以置信的傳奇。

早在上世紀六○年代，美國有兩個音樂製作人，在底特律酒吧發掘了這位高人的音樂天資，一九七○年出版首張唱片，但市場反應奇差，跟著他銷聲匿跡，更傳聞他自殺身亡。

想不到其後幾十年來，他的唱片在南非 賣個滿堂紅，有心人尋找他的蹤跡，方知他原來仍然在世，在勞動階層過活；如今他忽然成名，已80歲，對名利依然看淡，平常心處世，真是一個難得的哲人。