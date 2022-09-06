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CNN：20大前夕 中國74城市逾3.13億人遭封控

紅潮未退？共和黨領先優勢下滑 眾院變天機會仍大

誰該坐在圓形大浴缸裡？

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

有地產女代理以浴巾圍身，親自坐在新樓盤的豪華圓形大浴缸裡，以作招徠。影片在網路播出後，想不到該宣傳手法，卻引起熱議，影片隨即下架。

我沒有興趣去討論該片是否有不雅之嫌，事實上，單以宣傳的角度來說，能創造talking point就算是得到效果了。但是就推銷樓盤而言，這手法work嗎？我倒是極度懷疑。

除非地產代理的潛在買家是單身直男吧，又或是對自己相貌、身材都極具信心的美女。這兩類客人較容易有代入感，買下這個單位跟一個美女在巨型浴缸裡鴛鴦戲水都不錯，又或，自己就正好是浴缸裡的美女呢。

可惜，以比率來說，這兩類客人的數目，都是少之極少的。掌大權最後負責拍板決定買樓的，超過九成都是我們師奶界呢，瞄著那個比自己漂亮性感、賣弄風情的女代理嘛，雙眼都發直了。

所以，富經驗的地產代理，衣著都會非常端莊。給家庭介紹樓盤時，視線都會特別照顧太太，那些以為男人是一家之主，自顧自的對著先生放電，生意肯定做不成。

 假使前來看樓的客人是扶老攜幼、一家有大有小的，那就該特別討好小朋友了，小孩會哭的樓盤，客人是一定不會買的。更不要小看同行的老人家，他們隨時是負責付首期款的最後決策人呢。

其實，若安排兩個天真小孩穿泳衣在圓形大浴缸裡嬉水，我們師奶反而會buy呀。

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