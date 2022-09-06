住在唐人街的司徒先生有三層小樓房，一、二樓出租他人，三樓留作布置小型家庭圖書室。每逢中秋期間，在圖書室讀書的文友，登上天棚看月亮。

又一個中秋節臨近，香港移民 陸先生與他五、六歲女兒小蓉同來。小蓉看爸爸離座打電話，悄悄對我說：「月餅會說話。」我樂樂地問：「妳要給我講中秋節故事嗎？」

小蓉惦念地說：「我媽媽住在香港灣仔區，離西雅圖 好遠。昨晚我在夢中見到月餅公公，月餅公公對我說，要我給媽媽送一盒月餅。」

去年中秋節，朋友約我去唐人街老年公寓探望老人，遇見陸先生與女兒小蓉給老人送月餅。我問：「小蓉累了吧？」小蓉搖搖頭說：「我不累，我要給爺爺奶奶送月餅。」

三年前，父女倆由香港移民西雅圖，陸先生租店開辦麵包店，他說：「老人家特別是獨居老人，節日有可能更寂寞。」所以陸先生備好月餅，與小蓉逐一送給住在老年公寓的老人。

看來陸先生與小蓉有難言之隱。過兩天，與陸先生有交情的張先生跟我聊到了此事。

原來在香港那時候，有一個中秋節晚上，小蓉著涼了，陸太太給陸先生打電話，多次不見接聽。她開車帶小蓉去醫院看急診，駛入醫院車庫，恰有一輛小車迎面駛離。燈火朦朧，駕車者陸先生，看不清楚坐在副駕駛者誰人？

待陸先生深夜回來，陸太太不滿追問，小蓉因爸爸媽媽的爭吵驚醒了，一些話語說到奶奶。多年來，同一屋簷下的老奶奶，與小蓉的媽媽因小事摩擦不斷。老奶奶申請搬入敬老院。

過不久，小蓉聽爸爸說，媽媽帶她看病的晚上，老奶奶給她爸爸打電話說身體不適。爸爸匆匆忙忙關店離開，手機遺落店內。坐在副駕駛座的人是老奶奶，看老人身體無大礙，陸先生送她返回敬老院。

按往年慣例，老奶奶去深圳的女兒家小住，遺憾的是，老人突患急病辭世。陸太太心懷內疚，加上與陸先生的誤會爭執，造成夫妻離異。陸先生帶小蓉移民國外。出於對老母親的懷念，陸先生總在中秋節前夕，帶月餅到老年公寓探望老人。

當天晚上，告辭司徒先生回到住家，小蓉又給我打電話，她說：「我媽媽如果收到我與爸爸送去的月餅，一定很快樂。」

我對小蓉說：「讓我與妳爸爸說說中秋節故事，好嗎？」

與陸先生通話，我平靜地說：「一個可愛的女孩子對我說，月餅會說話。」陸先生問：「月餅會說話？」我語氣調侃地說：「月餅會說話，故事有情趣。」陸先生嘆口氣說：「我是不是故事的角色？」

未待我解釋，陸先生直白地說：「明天一早我去速遞公司了解情況，從西雅圖寄月餅到香港是否允許？如果可以，我與小蓉立即給她媽媽寄月餅，月餅由我親手做的；如果不允許，會委託香港朋友代替我們父女倆送一盒月餅。」他渴盼而又熱切地說，「我希望月餅會說話，一家人快快樂樂在一起看月亮、吃月餅，想一想情景多好。」

看似陸先生自問自答，一番話發自肺腑。小蓉講的月餅會說話，不是童話也不是寓言，而是現實生活中的親情。我以為，這樣過中秋才有意思。