中國文化有個隱士傳統，唐朝詩人賈島有《訪隱者不遇》一詩：「松下問童子，言師採藥去，只在此山中，雲深不知處。」這是一般人對「隱士」的認識，如要歸隱，一定是隱於人跡罕至的深山野嶺。

另一方面，「隱士」在歷史上頗受尊崇，所以世上又出現一些扮隱士的假隱士，身在深山而心在朝廷。

其中一個例子是明末名士陳眉公，隱居江蘇崑山之南，他有著名的《警世通言》，一開始便說：「一生都是命安排，求什麼？今日不知明日事，愁什麼？」說得瀟灑，看來很通達，可是清朝乾隆一位詩人舒位，就看不過眼，寫了首詩形容他：「裝點山林大架子，附屬風雅小名家。功名捷徑無心走，處士虛聲盡力誇。獺祭詩書稱著作，蠅營鐘鼎潤煙霞。翩然一隻雲中鶴，飛去飛來宰相衙。」

舒位一生坎坷，曾九次參加會試，都是落第，可能深深不甘心，見陳眉公的詩文書畫被人稱重，所以寫詩譏刺他，謂陳眉公「處士虛聲盡力誇」，「處士」就是隱士，到處自誇是隱士，擺出山林氣派，附庸風雅，文章如「獺祭」，即東抄西抄，搜羅骨董如蒼蠅逐臭，貌似雲中鶴，卻在宰相家中飛，所為何事？他說不要功名富貴全是假的。

陳眉公是否如此不堪，也許見仁見智。

古代隱士分為無心仕途、終老山林之真隱；欲進故退之假隱。假隱士素來被人揶揄，魯迅也曾寫《隱士》一文，謂隱士「歷來算是一個美名，但有時也當作一個笑柄。」假隱士的鼻祖，首推姜太公，所謂「姜太公釣魚 ，願者上鉤」，又有所謂「寧願直中取，不願曲中求」，其欲仕故隱已經成為經典。

結果文王、武王採用太公之謀，建立周朝天下。