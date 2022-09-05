香港 離島原先有個「逃港罹難知青紀念碑」，近日這個紀念碑已搬遷至美國新澤西州 恆福墓陵園「落戶」了，目前有176名罹難者姓名用中英文刻在墓碑上，以紀念六○年代至七○年代末，一些大陸下鄉知青偷偷聚集廣東沿海，冒著生命危險，投奔香港的落難者。

過去，在一些大陸民眾眼中，香港似乎是「吃喝不愁、歌舞昇平」的「極樂世界」。既然是一顆「明珠」，就難免會有人「嚮往」，也就湧現一批又一批「逃港者」。他們有的長途跋涉、翻山越嶺，妄圖穿過邊境線；有的搖著小舢舨船，在大海中漂泊幾天幾夜，趁機搶灘。冒險必有風險，投奔香港並不是一件容易的事，逃港者在行動中常常險象環生，稍有疏忽，即有可能慘遭橫禍，丟掉性命。

實際上，香港有不少「逃港者」搏命後重新出發，闖出人生新天地，令人另眼相看。我洛杉磯 的朋友寧姐就是典型的「逃港者」，她今年已73歲高齡，是位成功的地產投資者，有名的「收租婆」。16歲時，她響應號召去貴陽淡水「插隊落戶」當農民，修了三年「地球」，才回到廣州。

1970年，寧姐的大哥成了她家第一個「逃港者」，在香港「燦爛燈火」誘惑下，他從鹽田蠔跳海泅泳香港，躲過邊防海艇巡邏，勇敢避開鯊魚襲擊，成功登上香港彼岸。大哥「渡海之路」，無形中成了寧姐家的「樣板」。兩年後，她的二哥和妹妹也登山涉嶺，越過封鎖線，跨進香港。她家五兄妹，三個都是「逃港者」。

1975年7月15日，寧姐再也憋不住了，她奮然起身，來了個說走就走的「旅行」。現在回憶起當年的「義舉」，也不知哪來的勇氣與膽量，她沿著55號路牌，連續兩個晚上急行軍，跳過國防公路，正逢一場大雨，翻過梧桐山，再從山坡上一鼓作氣往下滑，跳入山溝，爬過一個當年廣九暴動時倒塌的鐵絲網，她終於看到了香港的「燈火」。

寧姐在香港一切從零開始，當過車衣廠工人，也做過游泳助教。後來，她創建自己的車衣廠，做服裝生意，並成家立業，育有一兒一女。1997年，她不甘寂寞，舉家移民美國，在洛杉磯開啟新生活。寧姐的故事，也許是眾多「逃港者」的一個縮影吧。