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長「皮蛇」要小心

〈每日驚艷〉張宏

人到中年，朋友之間總會談及健康問題，不是討論照顧長者，就是討論如何自我保健。「你試過『長「皮蛇」』嗎？如果曾經長「皮蛇」，可能會增加腦退化風險呢。」有位朋友引述最新的研究說。

我沒試過長「皮蛇」（生蛇）──即是「皰疹病毒」入侵神經線，但家父生前的確曾經長「皮蛇」。他的性格堅毅內儉，從不說痛，他晚年嘴角生出一顆一顆的小水痘，家人以為只是普通水痘，很遲才發現他是長「皮蛇」。治癒後，他的腦退化症持續惡化，想不到兩者可能有關聯。

近期有研究發現，腦退化可能與皰疹病毒感染有關。腦退化病人的大腦出現「澱粉樣蛋白」積聚，以往一直成因不明，近年在基因研究發展之下，發現腦退化病人大多帶有一種叫「APOE4」的基因變異，而擁有這些基因變異的人士中，皰疹感染增加腦退化風險高達12倍。

聽到這裡，當然驚心。如果曾經生過水痘，痊癒後病毒仍潛伏在神經中但並非消失，而是休眠狀態。年長之後抵抗力降低之時，隨時會再度活躍而引致長「皮蛇」。

我馬上追問家母，到底我童年曾否生水痘？但當然，她與我都忘記了。為了預防，應該及早打防疫針以防長「皮蛇」，不但可以減少痛苦，更可以減低腦退化的風險。

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