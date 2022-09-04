糞便有生理性的，也有精神性的。精神性的糞便，便是所謂「心中有屎」。這使我想起了蘇東坡與佛印禪師的故事。話說某天蘇東坡去拜訪佛印禪師，遇到佛印在打坐，東坡也跟隨。

打坐完畢後，東坡問佛印，他像什麼？佛印微笑回答，東坡像尊佛。輪到佛印回問東坡，東坡有意要討佛印便宜，指佛印像「一坨屎」。東坡回家後沾沾自喜告訴蘇小妹，蘇小妹才道出玄機，佛印是心中有佛，才說東坡像佛，東坡是心中有屎，才說佛印像屎。

「身中有屎」既有宿便，那麼「心中有屎」的宿便又如何？「心中屎」的宿便，基督教認為是與生俱來，稱為「原罪」；佛教的「貪瞋癡」三毒，也同樣是宿便。

宋明理學家則另有說法，朱子說：「聖人千言萬語，只是教人明天理，滅人欲」，在他口中，天理與人欲是勢不兩立，人欲有如宿便。

其實人欲不是宿便，人欲僅是糞便。朱子說的「滅人欲」，把人欲說得太可怕，令後儒如戴東原，指斥他是「以理殺人」。人欲滅了，人而無欲，人不是人。糞便在有機體是新陳代謝的必需產品，倘若沒有糞便的出產，人也必死無疑。

人欲是糞便，糞便要排出，等於人欲需要調節合度，倘若不加調節便成宿便。所以曾子說：「吾日三省吾身」，等於說每日排便三次，但搞不好會肚瀉的，因此我們不必效法曾子那麼嚴格，每日至少排便一次，也就是「吾日一省吾身」便不算太差了吧？但如果是宿便呢？生理上的宿便，民間智慧是飲玫瑰蜜棗茶或是枸杞茶；心靈上的宿便又如何？

南宋胡五峰的「天理人欲同體而異用，同行而異情」，應是清除宿便的絕佳策略，要留待另文探討了。