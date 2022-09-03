朋友移居他鄉，偶然傳來短訊，常表達對香港 的關心，令我想起成語「蓴（蒓）鱸之思」，表達懷念故鄉的心情。根據《晉書》內容，大概是晉朝時張翰在洛陽當官，秋天之際，藉口思念家鄉菰菜、蒓羹和鱸魚膾，便棄官還鄉。《晉書》成書於唐朝，距離晉朝大概有300多年，大概不明白當時的口味，所以對張翰的事蹟加以創作。比對成書於南朝的《世說新語》，原本只是「因思吳中菰米羹，鱸魚膾……。」到唐朝時「菰米」變成「菰菜」，也多了蒓菜，如細察這些食材，可以聯想到氣候的變化。

生長在水裡的蒓菜本身沒有味道，特別之處是有大量的多糖，就是種黏糊糊的物質，用來作羹，輕易做出黏稠的口感，「西湖蒓菜羹」、「蒓菜魚圓」都是以嫩滑口感見稱。蒓菜是夏季時令產物，秋天時的蒓菜算不上吸引，尤其在東漢到南北朝數百年期間，剛好是中國經歷小冰期，由東晉到西晉150多年中，常旱霜連年，所以在晉朝時，秋季的蒓菜大概只適合作牲畜飼料。但到了唐朝，氣溫則相對炎熱多雨，即使到了秋天，杭州一帶仍然出產蒓菜，大概《晉書》的作者想到蒓菜是張翰家鄉特產，所以著書時，特意提及以增加可信性，但就忽略了氣候變化，不過，總能為蒓菜加點文藝氣息。

此外，在唐朝時並沒有菰米羹，所以《晉書》作者要寫安排蒓菜出來，這得先了解「菰」是什麼。對現代人來說，這個字跟「菇」同音，可能會誤解為一種菇菌，其實菰也是種水生植物，在歷史上曾經與稻、黍、稷等五穀地位相約，也是人們的主食，能夠抽穗結實產出菰米，以菰米作羹，大概近似煮粥的效果，但菰米產量不高，採收也不方便，到了隋唐時期，主要糧食是水稻和小麥，已沒有人栽種菰米。不過，菰以另一種形式留在餐桌上，在一個偶然的情況下，栽種菰的人發現，當菰染上了黑粉菌就會發生病變，菰不能再結種子，但莖部會膨大，稱之為菰菜或者茭白，新鮮的茭白富含糖和氨基酸，所以有種鮮甜味道，用來炒肉片，不失為一道美食 。但在唐朝時候，尤其是富裕階層，大概只知道有菰菜，卻未吃過菰米了。

說回那位「想家」的張翰，活在亂世之時，眼見齊王司馬冏沉醉酒色，大概位子也坐不久，於是藉詞想起故鄉美食要辭官歸家，原來菰米、蒓菜都只是一個藉口而已。