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掃瞄眼

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

我最怕碰上「掃瞄眼」。沒有性別歧視，這類人確然是女性比男性為多。

這類人跟你握手自我介紹時，雙眼儼如精密的探射燈，會極速於一秒內將你由頭掃到腳，你是戴什麼級數的手表，挽著哪個品牌的包包、身上衣服是什麼價值、鞋子是新的或是舊的等等，他們都一目了然！

然後，他們會依據目視收回的信息，來評定你是什麼級別的人，從而決定自己會用什麼級別的態度來招呼你。

那天，在朋友的飯局就是碰上了這個類型的「掃瞄眼」。她那雙眼睛非常銳利，肆無忌憚的把我由頭掃到腳，我頓時有種被人捉到裸著身體的感覺，禁不住不停打哆嗦，這人卻剛巧坐在我的身旁，真倒楣！

這天，我穿著最自然舒適的衣飾，統稱為「牛記笠記」（即偽裝打扮），手表是英國品牌的，價值港幣500大元，斜背袋已用足三年了，一雙廉價白色球鞋倒是新簇簇的……。果然如我所料，這人壓根兒沒有意圖跟我搭訕，全程將頭傾向我的相反方向，我只能看見她的耳後頭髮。

她卻非常進取，留神地聽著德高望重的主人家說的每句話，然後醒目地迅速反應，誇張地大笑，又或吐句奉承話。當主人家突然稱我為「親子專家」時，這人卻像上了馬達，堆滿笑容地不停問我關於管教她兒子的難題。

我多麼想告訴她，坐在我另一邊的另一位「牛記笠記」，其實是著名慈善家，她卻整晚沒瞧人家一眼。

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