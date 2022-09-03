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宿便

〈六合飛翔〉岑逸飛

香港有名人信了耶穌，見證時有句名言：「我的過去是一舊屎，如今都已被沖走了。」這句話，很有啟發性。

「屎」是俗稱，雅稱是糞便。「屎」真的那麼容易被沖走嗎？我們天天排便，天天都要沖屎。糞便是食物消化後的渣滓，來了又去，去了又來，叫「新陳代謝」。若以為沖走了屎，今後無屎，其實是自欺欺人，況且糞便若是積存在肚內腸道，醫學名稱是「便祕」，形成所謂「宿便」。

一般來說，「宿便」是指長時間滯留在大腸、直腸內，未被排除的糞便。也就是說，滯留於大腸好幾天的糞便，就可稱它為「宿便」。醫學上，宿便指的是卡在腸壁上的糞便，是體內毒素已累積至一定程度而衍生。肉類食物本身就有很多黏液，吃後很容易卡在腸壁上，隨著時間愈積愈多，就成宿便；如同血管中的斑塊，沒有清乾淨就愈積愈厚，最後造成血栓。

有意見認為，「宿便」不屬醫學概念，是減肥產品的促銷炒作，沒有科學依據。但觀乎人的腸道有十米長，千褶百皺，平均3.5米便有個彎折，因此即使每天排便，總有食物渣滓滯留腸道褶皺，加上若有便祕，未能排出的糞便，稱為「宿便」，並無不妥。

宿便的症狀，包括小腹突出；沒來由地腹痛、腰痛、頭痛；放屁很臭；有口臭；時常口乾舌燥；時常便祕；大便的顏色接近黑色；大便很臭等。

一個健康的人，糞便是源源不絕而去去來來，醫生說，人至少每日排便一次，最好兩次，若是三日不排便，可確認患了便祕，長期便祕會形成痔瘡，甚至惡化為腫瘤

不過，名人所說的「屎」，不是「生理屎」，而是「心靈屎」，是「心中有屎」，不是「身中有屎」。

便祕 醫學 腫瘤

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