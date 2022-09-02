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身在福中要惜福

〈亦莊亦閒〉莊偉茵

近日新聞報導看到，四川重慶市因為嚴重乾旱影響水力發電量，多處出現山火，同時遇上高溫天氣，全市推行限電以保障基本民生需要。

地球的另一邊，歐洲因俄羅斯的能源反制，導致能源價格飆升，面臨數十年來最嚴重的能源危機，現時熱浪來襲，進一步惡化這場危機。

在酷暑下，英國近期電力需求激增，導致電網難以負荷，倫敦東部地區電網在7月更出現短暫中斷。英國今年冬天的能源成本，預計將創下歷史新高。初步估計影響2200萬用戶，尤其是中低收入客戶受到的影響更為嚴重。

為了舒緩英國住宅客戶冬天將會面對的電費壓力，英國國家電網有意在10月底推出省電獎勵，客戶在每日下午5時至晚上8時用電高峰時段，停用如洗衣機、乾衣機、洗碗機，以及家用遊戲主機等大量耗電電器，每節省1度電可獲最高6英鎊（約7美元）的獎勵。

英國政府亦宣布，從4月起，能源費用上漲54%。有能源專家預計英國數以百萬計普通家庭的全年標準電費上限，明年1月將會由現時1971英鎊，升至4704英鎊，升幅接近1.5倍，數字驚人。

香港，雖然已經立秋，但氣溫依然高達攝氏30幾度，好難想像如果要限制大家用電，後果會有多嚴重。香港一向是個福地，我們身在福中要惜福，面對全球氣候變化，大家要珍惜用電，保護地球，每一個人都有責任。

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