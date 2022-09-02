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廚藝教父

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

疫情期間，兩位同時擁有大英帝國勳章（OBE）的兄弟，在不足一年間相繼因病去世。他們是有英國廚藝教父之稱的Roux兄弟，哥哥Albert去世時85歲，弟弟Michel則78歲。

Roux兄弟德高望重，同業均推崇備至，即使是業內人士都沒有人會反對，若Roux兄弟沒有在六○年代從法國移民英國發展飲食業的話，英國的飲食文化肯定不會像今天的多采多姿。

在過去半個世紀裡，Roux兄弟除了開設了多間高水準的法國餐廳之外，於1984年更創立了Roux Brothers Scholarship，免費栽培年輕廚師，當中不少徒弟已成功自立門戶，開設了獲米芝蓮（米其林）青睞的餐廳呢！

位於Bray的The Waterside Inn是我每年必定會光顧的，該店於1972年開業，從1985年開始一直到今天足足37年，從未停止過每年摘米芝蓮三星，當然是名不虛傳。

雖然該店早已交由兒子Alain主理，但聽說教父爸爸Michel生前仍會經常出現為員工打氣。現在精神領袖走了，該店會有變化嗎？

甫踏進The Waterside Inn，依然是那種心曠神怡的感覺，服務員個個笑容親切，看得出他們是打從心底以能在此服務而感到光榮的。活動大窗已改裝為無遮無擋的落地玻璃，雖然跟泰晤士河相隔遠了，但吹著冷氣欣賞一覽無遺的河景，依然覺得優美動人。

蘇格蘭帶子（鮮貝）、原隻大龍蝦和甜點六重奏，依然是最佳的享受。唯一美中不足的，是他們已不再發售精美狗餅了，聽說已故大老闆Michel是愛狗之人呢！

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