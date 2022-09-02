上世紀二○年代的「科玄論戰」，站在科學一邊，以地質學家丁文江為首；站在玄學一邊，以張君勱為首。不過當年丁文江把張君勱的人生觀斥為「玄學」，稱張君勱是「玄學鬼附身」，也是錯的。張君勱曾與牟宗三、唐君毅和徐復觀於1958年共同發表《為中國文化敬告世界人士宣言》，是個儒家信徒，而傳統上所指的玄學，應是對老莊的解說而已。

所以這場論戰，應該正名為「人生觀論戰」。張君勱作為儒家信徒，主張青年應該側重於孔孟、以至宋明理學為價值的精神文明。事實上，這場論戰各有大將在背後撐腰。梁啟超以「和事佬」的姿態出現，各打50大板，其實是站在張君勱一邊。

他說人生關涉理智方面的事項，絕對要用科學來解決；但情感方面的事項，絕對的超科學，情感所表現的「愛」和「美」，顯然不是科學所能解釋。

另一方面，丁文江的支持者，擺明車馬的是胡適。他把張君勱比做孫悟空，而把科學和邏輯比做如來佛，而玄學縱有天大本領，也跳不出科學的掌心。這樣的比喻，十分生動，加上搖旗吶喊者多。除胡適外，還有王星拱、任叔永、吳稚暉、范壽康、唐鉞等人。

五四運動後，「科學」一詞所向披靡，甚麼都以它為度，一定要屬於「科學」的東西才算是知識，這種「科學主義」，以及對科學的迷信，導致了當時這場「科玄論戰」，是「科學派」大獲全勝。

及至後來，中國共產黨 的陳獨秀、鄧中夏、瞿秋白等人也以唯物史觀派的觀點，加入評論。唯物史觀派亦信賴科學方法，但認為科玄兩派都是唯心主義，認為以科學主義為基礎的經驗不可靠，忽略了唯物史觀的意義。