為了避暑「逃」到貴陽，住處下面的迴廊是一間間緊鄰的店鋪，其中八成是食肆，還有兩成是酒莊、藥店以及其他。雖然食肆眾多，然每逢吃飯時間都坐滿了人，由此我相信了「貴陽人收入的八成都用在吃上面」一說。

貴州人對烙鍋、火鍋的鍾愛尤令我目瞪口呆，即使是大熱天，街上、食肆裡到處可見一群群人圍坐在熱氣騰騰的火辣烙鍋、火鍋周圍，起勁地烙、涮，場面煞是撩人。

貴州菜與粵港菜系是迥然不同的兩個菜系，粵港菜以清淡新鮮為主，貴州菜則以濃烈辛辣著稱。如此巨大的反差，成為我對貴州菜充滿好奇並決心一嘗的巨大誘惑。

經過討論，我們一夥八人終於決定在下榻酒店旁、一家被媒體捧為「舌尖上品」的貴州菜館吃一次火鍋，測試一下粵港人對湖南、貴州、四川等無辣不歡菜系的接受程度。

一家店名「侗郎西-苗寨-醬酸」的食肆，是一家比較有代表性的黔菜館，可能被主流媒體報導過，菜館很旺，上下兩層均座無虛席，樓上雖說設了八人雅座，其實八人坐得肩肩相擠。

說到底我們還是有保留，在服務小姐詢問要什麼火鍋湯底時，我們決定來一個鴛鴦，一邊辣、一邊不辣。上蘸料，是豐富的紅綠辣椒加上類似老乾媽的汁醬，再加上花椒粉、醬油、辣椒油等。

這碗蘸料應是貴州火鍋的味道之魂，可惜我們八人卻有五人看著就宣布投降，然後擺於一角，只有三人猶豫地將蘸料留在自己面前。

開鍋，五人一律將自己想吃的食物放在無辣的湯中涮食，另三人中也有一人「叛變」，將食物放進無辣湯底，只有兩人放膽在辣湯中燙食；而這兩位「勇者」，也把一半食物放在無辣湯底。

我等兩人敢於試辣，其實也是小心翼翼地試，對於火鍋蘸料更只是象徵性地觸點一下，輕描淡寫而已；即便如此，其中一人已辣得打嗝，另一人辣得面紅耳赤，頻頻擦汗。

如此看來，估計粵港人對貴州火鍋可接受比率不超過10%。

其實，貴州及湖南、四川重慶等西南地區以辛辣煎炸為主的重口味菜系，味道還是非常刺激、吸引人的，假如受得了，吃上一陣，甚至可能會從此愛上它；而口味一旦變重，將會對粵菜甚至江浙滬等地的清淡、甜膩菜系感到索然無味。事實是，這幾年在北美等地，辣口味的中國菜館越來越多，越來越受歡迎就是例證。

走出火鍋店，我們這群粵港人（包括兩名祖籍滬地的）有點抬不起頭來。不得不承認，在黔菜面前，我們無法抵擋酸辣的強刺激，只好乖乖舉手投降了。