那對小孖女(雙胞胎女孩)看上去大概是三歲吧，但一張嘴已非常厲害，很會說話。

「你們覺得媽媽漂亮嗎？」爸爸問。

其中一個冷眼瞥向媽媽，然後撇嘴說：「一點也不漂亮。」沒有入鏡的媽媽怪叫：「你說什麼呀？」小女孩續說：「她從早到晚都在凶我，很討厭。」她的媽媽的確有點凶，句句說話都是凶巴巴的，又經常會慣性說會揍她們。

「爸爸呀，你快點換走這個凶老婆吧。」孖女時常勸爸爸。

另一次，當媽媽又罵她們時，一孖女叉腰回嘴：「你再這麼凶，我叫婆婆把你帶回家去。」

短片每次都配上笑聲，點擊率也不俗。相信負責拍片和上載的是媽媽吧，她可會為孖女受歡迎賺到錢而沾沾自喜？

若我是那位媽媽，我才不會瞎高興呢，你的女兒小小年紀就這麼討厭你，長大了會怎樣？你們自以為風趣惹笑的家庭短片，其實是在示範糟糕透頂的親子教育 。

首先，天天在示範「人打人」，媽媽慣常凶巴巴地說：「信不信我打你！」當大孖打小孖時，在旁的爸爸會順手掌摑大孖：「不准打人。」爸爸不是剛剛打人嗎？難怪這個家庭的小孩時常會動手打人。

其次是示範「手快有、手慢無」，從來沒見過這家人分享互相照顧，通常都是誰最先搶到手，就迅速將食物送進嘴裡，成為贏家。

最恐怖的是示範「說假話」，媽媽會高舉糖果問：「媽媽漂亮嗎？」「漂亮！漂亮！」孖女齊齊說罷，然後搶糖果到手裡。