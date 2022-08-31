上世紀二十年代，學者張君勱在清華大學進行題目為「人生觀」的演講，對科學主義認為「科學萬能」的思想傾向提出批評，隨即招來質疑。

首先發難的是地質學家丁文江，他在1902年秋天留學日本 ，後因日俄戰爭爆發，轉赴英國 讀書，1906年進入劍橋大學，後來轉入格拉斯哥大 學，獲得動物學和地質學雙學位。

其後中國學術思想界眾多名人捲入其間，引發一場學術論戰，其主題是圍繞著「科學與人生觀」而展開，又被稱為「科玄論戰」。這場論戰雖然已是百年前的往事，但論戰所涉及的問題，到今日仍未算是徹底澄清。

張君勱開宗明義指出，科學與人生觀根本不同，謂「科學之中，有一定之原理原則，而此原理原則，皆有證據」；然而『同為人生』，因彼此觀察點不同，而意見各異，故天下古今之最不統一者，莫若人生觀。」

他聲稱他提出的人生觀是主觀的、直覺的、綜合的、自由意志的、單一的，這種觀點，從今日來看並無不妥。雖然科學的治學嚴謹，可惜人類實在太渺小了，科學所能提出確證的課題，實在有限，

而與人生觀密切有關的宗教信仰，是科學所鞭長莫及之處。

丁文江與張君勱雖是朋友，但他對張君勱的批評，毫不留情，認為若科學不能支配人生，則要科學何用？丁文江聲稱他的人生觀要受科學的公理、定義和方法支配。

這觀點最大的問題是「支配」一詞。自五四運動後，賽先生（即科學）傳來中國，影響國人的處事態度、求實精神和講求邏輯推理，人生觀也有了改變，固不待言，但人畢竟不是一台電腦，人是有感性的動物，有時不按牌理出牌，不能過於強調科學的「支配性」。