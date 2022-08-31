我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

胡錫進：台軍開了第一槍 兩岸將出現實彈互射新空間

通膨下還買家具、電子產品？消費者改逛二手市集

科玄論戰

〈六合飛翔〉岑逸飛

上世紀二十年代，學者張君勱在清華大學進行題目為「人生觀」的演講，對科學主義認為「科學萬能」的思想傾向提出批評，隨即招來質疑。

首先發難的是地質學家丁文江，他在1902年秋天留學日本，後因日俄戰爭爆發，轉赴英國讀書，1906年進入劍橋大學，後來轉入格拉斯哥大學，獲得動物學和地質學雙學位。

其後中國學術思想界眾多名人捲入其間，引發一場學術論戰，其主題是圍繞著「科學與人生觀」而展開，又被稱為「科玄論戰」。這場論戰雖然已是百年前的往事，但論戰所涉及的問題，到今日仍未算是徹底澄清。

張君勱開宗明義指出，科學與人生觀根本不同，謂「科學之中，有一定之原理原則，而此原理原則，皆有證據」；然而『同為人生』，因彼此觀察點不同，而意見各異，故天下古今之最不統一者，莫若人生觀。」

他聲稱他提出的人生觀是主觀的、直覺的、綜合的、自由意志的、單一的，這種觀點，從今日來看並無不妥。雖然科學的治學嚴謹，可惜人類實在太渺小了，科學所能提出確證的課題，實在有限，

而與人生觀密切有關的宗教信仰，是科學所鞭長莫及之處。

丁文江與張君勱雖是朋友，但他對張君勱的批評，毫不留情，認為若科學不能支配人生，則要科學何用？丁文江聲稱他的人生觀要受科學的公理、定義和方法支配。

這觀點最大的問題是「支配」一詞。自五四運動後，賽先生（即科學）傳來中國，影響國人的處事態度、求實精神和講求邏輯推理，人生觀也有了改變，固不待言，但人畢竟不是一台電腦，人是有感性的動物，有時不按牌理出牌，不能過於強調科學的「支配性」。

哥大 英國 日本

上一則

山東青島各校收到禁書令 龍應台作品在列

下一則

飛蛇

延伸閱讀

勵馨夏令營 華生詩歌繪畫展訴求

勵馨夏令營 華生詩歌繪畫展訴求
烏龍醫生開釋人生

烏龍醫生開釋人生
台退將于北辰的「天弓三發數學題」 考倒兩岸網友

台退將于北辰的「天弓三發數學題」 考倒兩岸網友
8月10日星座運勢 金牛事業愛情順利 雙子求職有好消息

8月10日星座運勢 金牛事業愛情順利 雙子求職有好消息

熱門新聞

黛安∕圖

家有過動兒（上）

2022-08-27 02:02
黛安∕圖

家有過動兒（下）

2022-08-28 02:02
艾倫收藏的一幅19世紀法國畫家塞尚的名畫「聖維克多山」，估計可以拍出逾億元高價。(美聯社)

微軟創辦人收藏150件藝術品 價值逾10億 佳士得今秋拍賣

2022-08-26 20:27
文化部前部長龍應台。（本報資料照片）

山東青島各校收到禁書令 龍應台作品在列

2022-08-30 09:32
攝影家劉振祥是侯孝賢執導電影「戀戀風塵」的劇照師。（中央社）

「戀戀風塵」35年前上映 當年海報超搶手 加印仍被偷

2022-08-23 14:29

摯愛留下的遺產

2022-08-28 02:00

超人氣

更多 >
就讀成本貴 畢業年薪高 Niche全美最佳大學排名出爐

就讀成本貴 畢業年薪高 Niche全美最佳大學排名出爐
善用社會資源 持紅藍卡可享廉價或免費牙科醫療

善用社會資源 持紅藍卡可享廉價或免費牙科醫療
終結冷戰推手 蘇聯最後一任領導人戈巴契夫逝世

終結冷戰推手 蘇聯最後一任領導人戈巴契夫逝世
前紐約州長警告：非法移民大量湧入 恐重演911

前紐約州長警告：非法移民大量湧入 恐重演911
世說新聞╱華人這些習慣易致癌 希望之城醫師答疑

世說新聞╱華人這些習慣易致癌 希望之城醫師答疑