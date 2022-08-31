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港式美食

〈太平山下〉若絳
美味的港式早茶，讓人難忘。（圖：作者提供）
美味的港式早茶，讓人難忘。（圖：作者提供）

當道地的北方人遇到港式美食，其中所經歷的好奇、驚豔、回味與欲罷不能的過程，恐怕就跟我和我先生一樣吧！

我不知道港式美食和粵菜是不是完全重合的概念， 身為北方人，我就把它們混為一談來感受。

我首先能想到的是那些好吃的燒臘，無論是燒鴨、琵琶鴨、蔥油雞或醬油雞，都通體泛著色澤均勻的油光，排成一排，被倒掛在店鋪臨街一側的大窗戶前，甚為誘人與壯觀，讓路過的行人很難不動心，不免暗自吞口水。

老外其實也感興趣，只是他們平日只認得芥蘭雞這樣的「偽中餐」，面對這些雞鴨，他們也如同我們一樣，想要嘗試那琳瑯滿目的奶酪，卻又怕露怯和犯錯。所以當我的年輕美國同事，想託我幫他買一隻燒鴨時，我邀請他共同前往，授人與魚不如授人與漁，我想讓他看看在那裡可以買到什麼食物，這樣他以後也可以帶親友來買，一起享用美食。

在美國工作這些年，越來越發現美食大概是除了音樂之外，最可以快速消除語言和文化隔閡的媒介，可以與來自不同地方的人建立友好溝通。

說到港式美食，不能不提到早茶的美味，鳳爪的軟糯、南瓜蒸排骨的香嫩、蝦餃的晶瑩剔透、牛肉腸粉的筋斗口感、鮮竹卷的汁多味美，還有入口綿滑鹹香加上一點白胡椒粉和蔥花的皮蛋瘦肉粥，無不刺激著味蕾，再配上可以去火的菊花茶，最後來兩款甜口味的酥軟榴蓮酥，以及黃澄澄的爽彈馬蹄糕，堪稱完美。

吃早茶不光是吃，要感受的還有熱鬧紛囂的氛圍，食客們都在說話，可是不會煩擾到你，因為你聽不清他們說什麼；只有恰到好處的背景「噪音」，讓你感受到周末親友聚在一起的放鬆和溫暖氣氛，那種歡心的感覺十分美好。

最後不得不提一下，女孩們最愛和最易上手的港式奶茶、葡撻，雖然每一次的放縱小確幸，都會帶來兩磅體重和接下來兩天的小悔恨，可是真的無法放棄。每每當我又喝下一口絲滑香濃的奶茶，滿足地吃著葡撻，老公一定會斜睨著我，並提醒說：「又不怕血糖升高了」，我只好回答：「下次吧！下次我一定注意。」

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