從香港廁所的髒亂說起

好幾年沒有去香港 了，但一直很關注香港的民生，記得在2019年初曾看到香港媒體報導，香港公廁是以髒亂聞名的。有一間被香港廁所協會列為「公廁評分最低」的公廁，還沒走到門口就聞到一股濃烈的異味，廁所地板濕漉漉的，牆壁地板都有磨蝕處。

這讓我想起60多年前，我的老家閩南小鎮的公廁問題。小鎮人口密集，公廁大多是建立在四通八達的巷子裡面，大便處在上層，小便處在下層，地面下是糞坑。每隔幾天清潔工就要用茅勺把糞便掏走，每次掏糞便至少半小時，而廁所旁邊緊鄰民居，他們要長期忍受惡臭，實在倒楣。

那時我父親在一家教堂事工，我們一家兄弟姊妹七人和和父母住在教堂裡，可容納幾百人的教堂卻只有一個廁所，裡面只有一個便坑。除了每周一、兩次教會活動之外，平時使用便坑的，就是我們家四個男人。

因為這個廁所是沒有門的，女子基本上不用。平時教堂的邊門都是虛掩著，外面的男子常常自己開門進來到廁所大便。老爸不關邊門，除了因為教友臨時需要進來之外，還想方便民眾，外人到教堂方便習以為常。我如廁的時候常常被占茅坑，很無奈，只好漲紅著小臉到大街去找公廁，但公廁也常常客滿，很憋屈，很無語。

教堂的廁所還有一道幾個男人小便的水泥便槽，那時候教堂已經有30年的歷史了，便槽因為長年累月的浸泡尿水，表面已經發黃，還結上了一層軟軟厚厚的尿垢。還因為地下糞坑排洩不暢，地板常常浮出糞便，立足之地都沒有，那股奇臭讓人感到惡心。

那時小鎮沒有自來水，清洗廁所要用井水，老爸就從兩丈多遠的露天水井打水清洗廁所。我也常常洗廁所，用我的話說，就是教堂要為教會的兄弟姐妹服務，也要為人民服務，為人民服務就要不怕髒不怕苦不怕累。

小鎮所有的公廁所雖然很臭，但是也有很奇葩的故事， 那時還有專門買尿垢渣的鄉下人，他們需要公廁的糞便做肥料，都是把廁所裡的糞便舀進自己的木桶，在木桶上放上一些稻草已防糞便搖晃，再把糞桶挑走。他們也喜歡把公廁裡尿垢渣刮下來當肥料。有的是專門買私家尿垢渣的男人，先把私家的尿桶尿壺敲敲，還要用耳朵聽聽，聽到尿垢渣鬆弛的瑣碎聲，再把尿桶尿壺倒立抖出尿垢渣，或用刀把污垢圈刮掉。我很好奇，不知買尿垢渣有多大的用處？

成年之後，我去閩西南山區插隊落戶，我才知道尿垢渣可以當肥料，而且是氮肥的結晶，水稻秧苗插秧之前，根部沾上尿垢渣肥，能使秧苗茁壯成長。世界之大，無奇不有，再髒再臭的東西，都有它的用途。

這是60年前的公廁往事，1993年我移民 美國，最後一次回國是2016年，那時老教堂已經被拆掉，改建成新教堂，新教堂的廁所乾淨多了。但那種只能蹲便坑的廁所在我們小鎮裡還不少，老城區大多是百年騎樓，老房子的廁所還是沒有馬桶，街頭巷尾還是有類似60年代的舊廁所，如廁的時候，還是聞到濃濃的異味。現在離開六年了，不知現在是否有改觀？

據說三年前香港開展公廁革命，細節我不太清楚，不知香港的這個革命成果如何？