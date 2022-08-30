這個法國女人的五官長得非常標致，看得出不久之前該是一個美人兒。可惜身體是明顯發胖了，尤其是臀部位置儲存了過多的贅肉，畢竟她已是三個小孩的媽媽。

「妳要不要小孩？」她劈頭問道。

「什麼？」我以為聽錯了，瞪大了眼盯著她瞧。「如果妳喜歡，我可以送妳一個小孩。」她露出一抹賊笑說道。「呵呵呵，我沒有需要喔！」我的笑容變得僵硬，因為我能清楚意識到，這人絕對不是在說笑的。

「唉！我失去了自己的人生呀！」這句話是她重複得最多的，「如果有人肯要，我可以將三個小孩都送給他們。」

不管她是認真也好，說笑也好，這句話真令人不安。既然妳不喜歡小孩，為何要生育？錯了一次已夠糟糕，這人錯了兩次、三次，短短數年內連生了三個小孩，然後又大聲吼道：「哎呀！我的人生為三個孩子犧牲了，我失去了自己呀！」

或許，我也曾經像她那樣自私、任性、挾著追尋理想的天大理由橫行無忌，不理會別人的感受。但打從30歲那年當了媽媽，小嬰兒實實在在地躺在我懷裡的那一刻開始，我清楚明白他和我從此便連為一體，孩子就是我的人生。

我深信，大部分人當了媽媽之後，都會經歷跟我同樣的召喚，除了極少數。

「我歡迎他們投訴呀，最好有一天政府派人來接收這三個囉！」

這個單親媽媽天天都打兒罵女，鄰居都不停投訴呢！