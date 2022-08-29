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他還愛我嗎？

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

王浩信和陳自瑤的離婚消息又再被炒作，真替當事人難過。雖說當藝人就「食得鹹魚抵得渴」（敢作敢當），但如果時不時就有人在傷口撒鹽問：「喂，你們是不是離婚了？」

雖然王浩信和陳自瑤都各自否認了離婚的傳聞，但這一對夫妻的感情已不復當年，大概是誰都看得出來吧！

不曉得為何，當年王浩信公開向陳自瑤求婚的畫面，經常會於腦海竄出，也許是那個畫面太溫馨浪漫了。記得那應該是在電視台的一個活動裡，王浩信捧著鮮花跑到觀眾席，在等出場的陳自瑤眼前，突然下跪求婚，全場工作人員鼓掌起鬨，女的雙手掩嘴幾近喜極而泣，這畫面太令人感動了。

那一刻的王浩信臉上綻放著幸福的光輝，泛著笑意的雙眸，蘊含濃濃的愛意，此刻，他的眼裡只有眼前這個深愛的女人。

突然記得那年好友給我介紹她新婚的丈夫時，那個男人臉上有如出一轍的表情，他情深地瞄著太太，又會不時情不自禁地給太太送上親吻，這一對是名副其實的幸福滿溢。

若干年後，我再碰上好友的丈夫，他一貫禮貌地跟我交談，但為什麼他的笑容會如此僵硬？眼神會深邃得有點可怕？他像是已緊緊地關閉了心門，跟數年前那個開朗幸福小子，簡直判若兩人。沒多久就傳來了他們離婚的消息。

每次當王浩信被傳媒追問有關婚姻的問題時，我就會想起那好友的前夫，眼神是騙不了人的。

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