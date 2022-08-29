新冠肺炎病毒爆發第一年秋天，兒子、兒媳在洛城天普地區購買一處住房。全家人搬遷入住後，我看到後院隔牆鄰居老譚家宏闊壯觀、果樹環繞的二層住房。接下來的日子，我家隔三差五接到老譚隔牆探頭贈送的果蔬：冬瓜、蓮霧、火龍果、荔枝、龍眼等。本想登門致謝，怎奈新冠疫情越發張狂肆虐，只好一次次隔牆回贈自製的東北小吃，略表感激之情。

本月初，第一次有幸走進老譚家院落，目睹果樹飄香、百花綻放、魚兒歡游，我道出由衷感嘆：「你家真是一個宜人舒適的居所啊！」老譚含笑回答：「今天的富庶生活，皆是我當年到香港 苦學廚藝，以後又在美國飯店酒樓奮力勞作創造的呀！」

老譚祖籍廣東佛山，有姊妹八人，年幼時，父親為撫養膝下衆多兒女，曾離鄉背井到澳門 、香港做生意。老譚20歲時，父親送他到香港學廚藝。勤奮苦學兩年後，老譚跟隨親人移居美國，踏入加州 領地，老譚的廚藝受到廣泛青睞與賞識，先是一個香港老闆開辦的「小賭城」，請他掌廚為客人做飯菜，後又被洛城最高檔豪華酒店聘用，主掌後廚大勺。煙熏火燎、煎炒烹炸幾年之後，開始教授徒弟，直至年滿六十有二告老回家。

盡展精湛廚藝期間，有了一些錢款累積的老譚審時度勢，及時在洛城購買了住房，成家立業；兩個兒子相繼長大成人，老譚果斷賣掉第一處住房，一下子賺了30多萬元；之後購買了我家後院鄰居平房，經過一年多大興土木，擴建二層獨居小樓，在宅院四周遍植果樹花卉，到老譚退休回家養老時，已是碩果纍纍，花團錦簇綻放。

回眸過往廚師生涯，老譚再度敞開心扉：「非常懷念在香港學廚藝時光，讓我學到掌握了謀生掙錢的技藝與本領，使我順利移居美國，扎根立足，開花結果，並且受益終生。吃水不忘挖井人，我曾多次回到當年學廚藝的餐館，看望教我廚藝的師傅及一起學藝的師兄弟。」