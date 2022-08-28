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可樂和亞洲汽水

〈太平山下〉鄭子

可口可樂是很受世人熟知和喜愛的飲品，原配方來自美國一個藥劑師當作治療咳嗽用的，豈知誰喝誰愛，風行全球。

現時可樂產品中，小玻璃瓶裝味道最足，罐裝的味道稍淡。至於餐廳和酒吧是用配好的可樂糖漿加自來水混合而成，受人手操作影響，調出來的可樂味道標準略有不同。

香港人很早就享受汽水的美味，屈臣氏曾經生產過類似沙士哥喇（Cola）汽水。以前歐洲汽水由一艘荷蘭船載運到香港，故俗稱汽水為荷蘭水。

早年港英政府頒發的獎章類似汽水蓋，故獎章被俗稱為「荷蘭水蓋」，就是由荷蘭水引申而來的。

老牌英國太古洋行是香港區可口可樂的代理，自設香港汽水廠，生產瓶裝及罐裝可樂。中國大陸改革開放後，可樂進入國內市場，初期訂價貴，一般人喝不起；後來廣州引入一條罐裝生產線，成本減低，可樂才能進入尋常百姓家。

百事可樂是可口可樂最大的勁敵，百事一直做足宣傳廣告追趕，獲部分大商號和連鎖快餐機構採用，百事自讚味道勝於可口可樂，但一般消費者還是鍾情可口可樂。

早期省港澳市民常喝的是亞洲汽水廠生產的汽水，有沙士、白檸（口味像七喜和雪碧）及橙汁三個品牌，是由一名原香港屈臣氏汽水廠李姓人士在廣州創建的，幾十年前我們當學生時，喝的就是亞洲汽水。

如今亞洲汽水廠已併入國營機構，早已消失在飲品世界裡，只留在過來人的記憶中。

可口可樂 香港 英國

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