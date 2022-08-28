在西方，男性稱呼妻子是「較好一半」(BetterHalf)，應是尊稱。這說法可追溯至2000多年前西方的愛情文本《會飲篇》，講述一場宴會的對話。在《會飲篇》的宴會裡，男主人Alcibiades、一個享有盛名的政治家兼美男子，喝到半醉，很想把蘇格拉底追到手，當眾控訴蘇格拉底多次不受其色誘，當時一名喜劇家Aristophanes便首次提到，有個神話指出，在茫茫人海，為何我們會對某人產生強烈情感，覺得對方是自己的另一半。

Aristophanes說，原本人是雙身生物，有兩張臉、雙手、雙耳、兩隻腳，是「完整的存在」。據說男與女各占一半，女性的一半勝於男性的一半，是否代表男性對女性的謙讓？抑或希臘女神，如天后希拉、大地之母蓋亞、智慧女神雅典娜等本來都是多才多藝？

這種人類的原樣威力無窮，當他們需要迅速行動時，可以使用側手翻的姿勢，甚至可以在地上滾動。本來他們生活快樂與世無爭，後來竟起貪念，試圖想主宰世界，等於是挑戰天神宙斯的管治權力，所以宙斯必須削弱他們的力量，揮劍將這種人類原樣斬開，一分為二，讓他們終生找尋失去的另一半。

但人海茫茫，如何去找？難怪今日有那麼多的錯配婚姻，因為找錯另一半，就出現婚姻的悲劇。

將現在兩個人合併為一的生物，在古希臘神話，其實有三個版本，最常見的是一半是男一半是女，他們是月亮兒女；另一種是一半是男另一半也是男，他們是太陽兒子；還有一種是一半是女另一半也是女，他們是地球女兒。從神話推斷，不管是男同性戀 、女同性戀或異性戀都屬正常，都不約而同找尋另一半，不正常的，反而可能是雙性戀。