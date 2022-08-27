中國古代的男女婚姻，男的稱為丈夫，一個說法是，古時有搶婚習俗，女子嫁人，最好嫁個高大威猛的，身高一丈（丈的長度在商代只是一米六、七；到清代變成三米三）的，才不容易被人搶走。與丈夫相對的稱謂是「妻子」，也是搶來的，古代婚配習俗，是搶走女子，成親生育。所以甲骨文 的「妻」字，是「每」字（指女子生育）加「抓」字合成的。

「妻」一詞的來歷最早見於《易經繫辭》：「人於其官，不見其妻。」在古代，妻子一詞指的是妻與子。由於北方宋後誤用，今「妻子」漸漸成為所有男人配偶的通稱。

後來文明進步了，「妻子」改稱娘子或夫人，「老婆」一詞則源於唐代。而最尊敬的稱呼，應是今日仍沿用的「太太」。「太太」一詞，源自周朝立國的三位君主：周太王、季歷和周文王，他們的正室，分別是太姜、太任、太姒，合稱「三太」，後來都成為以賢德著稱的國母。所以今日的婦女除非自認是賢良淑德，否則都不宜自稱是某某的「太太」。

隨著中國文化講求男尊女卑，男性對自己妻子的稱呼，開始改稱「拙荊」或是「賤內」。「拙」是自謙之詞，表示自己拙劣、愚笨；「荊」是植物名，枝條柔韌，古代貧家婦女常用荊枝製成髮釵，所以「拙荊」等於表示「我這個愚笨小人的貧窮妻子」。這個詞的由來，出自《太平御覽・卷七一八•釵》引《列女傳》：「梁鴻妻孟光，荊釵布裙。」

至於「賤內」，「賤」又是謙詞，指微不足道。《紅樓夢》第十回：「讓我把賤內的病症說一說再看脈，如何？」古代男主外，女主內，「賤內」則代表一個小人物家中的「黃臉婆」了。