南韓日前經歷了連場大暴雨 ，據報降雨量打破115年紀錄。首爾部分主要道路嚴重淹水，地鐵 也因積水嚴重而停駛，甚至釀成人命傷亡。沒想到極端天氣成為新常態，加大減碳 力度刻不容緩。

最近，公司與香港新聞博覽館合作推出「電掣背後的故事」專題展覽，冀透過報章報導和一些精選圖片及短片來說故事，加深公眾對減少碳排放的認識，了解電力公司在社會經濟發展中所肩負的重要角色，以及零碳能源的最新發展。

展覽由即日起至明年1月底，在博覽館開放給公眾免費參觀，展區設有互動項目，讓參觀者猜猜本地發電燃料的使用比例和能源政策的三重挑戰。離場前記得要簽署減碳節能承諾書，督促自己從衣食住行開始，做好源頭減廢，改變用電行為。

除了實體展覽，網上平台的公眾教育必不可少。同事於公司網站特別製作「低碳未來始於現在」資訊網頁，從四大主題入手，包括減碳知多點、減碳策略、一起出分力及生活小知識，以深入淺出的方式提醒社會各界減碳，在2050年前齊心邁向碳中和。

網頁亦加插家電全攻略互動環節，只要輸入家居基本資料，例如座向、實用面積及房間數目等，即時估算你的房間面積，建議最適合你家居的電器規格及省電小提示。低碳未來，始於現在，我們就由今天做起。