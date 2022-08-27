我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世報專訪／葉望輝：與蔡英文通話後 川普「並不開心」

鮑爾演說8分鐘 億萬富翁身家縮水了780億元

低碳未來 始於現在

〈亦莊亦閒〉莊偉茵

南韓日前經歷了連場大暴雨，據報降雨量打破115年紀錄。首爾部分主要道路嚴重淹水，地鐵也因積水嚴重而停駛，甚至釀成人命傷亡。沒想到極端天氣成為新常態，加大減碳力度刻不容緩。

最近，公司與香港新聞博覽館合作推出「電掣背後的故事」專題展覽，冀透過報章報導和一些精選圖片及短片來說故事，加深公眾對減少碳排放的認識，了解電力公司在社會經濟發展中所肩負的重要角色，以及零碳能源的最新發展。

展覽由即日起至明年1月底，在博覽館開放給公眾免費參觀，展區設有互動項目，讓參觀者猜猜本地發電燃料的使用比例和能源政策的三重挑戰。離場前記得要簽署減碳節能承諾書，督促自己從衣食住行開始，做好源頭減廢，改變用電行為。

除了實體展覽，網上平台的公眾教育必不可少。同事於公司網站特別製作「低碳未來始於現在」資訊網頁，從四大主題入手，包括減碳知多點、減碳策略、一起出分力及生活小知識，以深入淺出的方式提醒社會各界減碳，在2050年前齊心邁向碳中和。

網頁亦加插家電全攻略互動環節，只要輸入家居基本資料，例如座向、實用面積及房間數目等，即時估算你的房間面積，建議最適合你家居的電器規格及省電小提示。低碳未來，始於現在，我們就由今天做起。

減碳 地鐵 暴雨

上一則

微軟創辦人收藏150件藝術品 價值逾10億 佳士得今秋拍賣

下一則

9月&10月話題：疫中小確幸

延伸閱讀

減廢減碳 淨零生活以使用取代擁有

減廢減碳 淨零生活以使用取代擁有
共享運具發達 雙北打造綠運輸城市

共享運具發達 雙北打造綠運輸城市
印太經濟架構首度面對面部長級會議 9月在美舉行

印太經濟架構首度面對面部長級會議 9月在美舉行
節能減碳 美撥款逾16億美元購置低碳公車

節能減碳 美撥款逾16億美元購置低碳公車

熱門新聞

疫情考驗愛情

2022-08-21 02:02
艾倫收藏的一幅19世紀法國畫家塞尚的名畫「聖維克多山」，估計可以拍出逾億元高價。(美聯社)

微軟創辦人收藏150件藝術品 價值逾10億 佳士得今秋拍賣

2022-08-26 20:27
金門鵲山圓環的「八二三紀念碑」。（本報系資料照片）

情定「八二三」

2022-08-23 02:02
攝影家劉振祥是侯孝賢執導電影「戀戀風塵」的劇照師。（中央社）

「戀戀風塵」35年前上映 當年海報超搶手 加印仍被偷

2022-08-23 14:29

烽火於途

2022-08-21 02:02

宿舍生活甘苦談

2022-08-23 09:00

超人氣

更多 >
好市多的汽油便宜 但這點才是值得你排隊的原因

好市多的汽油便宜 但這點才是值得你排隊的原因
退而不想休 這11項工作適合年長者在家做

退而不想休 這11項工作適合年長者在家做
中美又爆發新一輪互砍航班行動 中批美：極不負責任

中美又爆發新一輪互砍航班行動 中批美：極不負責任
鮑爾鷹派表態 道指跌逾千點

鮑爾鷹派表態 道指跌逾千點
世報專訪／葉望輝：與蔡英文通話後 川普「並不開心」

世報專訪／葉望輝：與蔡英文通話後 川普「並不開心」