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鮑爾演說8分鐘 億萬富翁身家縮水了780億元

江湖老把戲

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

每次步出倫敦市中心Westminster車站，姑勿論是日或夜、晴天或雨天，同一景象都會呈現眼前──人山人海。

這個景點匯集了太多的打卡熱點了，大笨鐘、國會大樓、泰晤士河、河面的London Eye等等，來自世界各地的遊客，都爭先來此地一遊呢。

每次走過橋時，都會看見這一幕──有十多人圍著看熱鬧，有個從膚色與口音可推斷為中東人的男子，正在擺攤賣藝，他賣的是障眼法。

他在地上放了三只倒扣的杯子，然後將小球放進其中一只杯裡，再快動作把三只杯子移來移去，然後他便請路人猜猜小球最終落入哪一只杯裡。倘若你買十鎊而又猜中的話，他會賠你十鎊，買多賠多，如此類推。

誰都知道這是騙人的伎倆吧，怎還有傻瓜上當？偏偏就是有！有個戴帽提著數個百貨公司購物袋的華人男子，蹙起額頭一臉愣怔的表情，然後掏出了十鎊，心神猶豫的指著中間的杯子。這刻圍觀的路人起鬨，有人吱喳討論：「傻瓜仔，被人騙了！」有人放聲吶喊：「打開呀！快點打開呀！」

中間杯子打開，小球果然躺在裡面，路人歡呼，那個賣藝男人睜大了粗眉底下的眼睛，嚷道：「你真夠好運！」然後，他爽快從袋中拿出十鎊遞給那個華人……。

其實，這是一門相當古老的騙術，八○年代初，本人在紐約街頭已見過。扮遊客的華人其實是同黨，圍觀吶喊的，也極可能是同黨。最好笑的是，我瞄到那華人提著的其中一個泛黃公司紙袋，那公司前不久結業了。

華人

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