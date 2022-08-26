老式茶樓蓮香樓結業，難免惹來不少惋惜。對於突然消失的老店，結業唯一理由是虧損累累，但人們情感上會較難接受這樣理性的解釋，於是會產生了對傳統、文化的演繹，最終的答案是「飲茶文化的沒落」，然後大家坐在蓮香樓附近的新式咖啡 店，回味著拿鐵的濃郁，為這個結局而黯然。

其實傳統是伴隨潮流成長，不會突然消失，而是以另一種模式承傳下來。以蓮香樓開創的蓮蓉月餅為例子，據說在宣統年間，有位翰林學士，大概就是當時社會地位最高的一群，對連香樓做的蓮蓉大加讚賞，遂提議將店名原本的「連」字上加上「草花頭」，那店名意思由「連綿不絕的香氣」，就改為「蓮蓉帶來的香氣」，酒樓得名人加持，也就專注把蓮蓉發揚光大，創造出蓮蓉餡料 的甜月餅，成為了粵式月餅的大宗。

後來元朗幾家老餅店，都在蓮蓉月餅上下功夫，創造出白蓮蓉月餅，比傳統的黃蓮蓉月餅，味道更細滑。

但是隨著社會進步，人們追求更多元化的口味，90年代開始，出現了冰皮月餅、奶黃月餅、流心月餅等等，衝擊了傳統口味，並搶占不少月餅巿場，但這並不代表了傳統消失。

事實上，送禮才是月餅的主要目的，傳統的蓮蓉月餅，會比較符合大眾口味，也成為送禮的首選，至於新式的口味，則以自用為主，在送禮選擇上，還不及蓮蓉月餅的普遍。新口味的出現，可以說豐富了月餅的文化內涵，那是飲食上的一個進展過程。

說回蓮香樓的結業，這只代表了它的營運方式追不上時代，但飲茶文化並沒有消失。點心仍然廣受歡迎，香港 有多間賣點心的小店，例如添好運、一點心，每天營業十多小時，門口依然輪候不絕；中檔的翠園、利苑等，午膳時間往往要輪候個多小時；還有較高檔次的酒樓，例如中環的都嗲利會館、三十二公館，都得早兩星期前預訂，可見酒樓食品巿場仍然在擴張中。

蓮香樓的結業，其實是自身的問題，例如環境衛生惡劣、服務態度欠奉、食品質量粗糙等，可知這店早已經脫離了本地巿場，只是吸引獵奇的遊客，要一試傳統風味，現今沒有旅客的日子，唯有暫時退場，順勢裁減一批高薪老員工。說不定將來會有間新的蓮香樓出現，這一切都是商業考慮，與文化無關。