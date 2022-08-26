偶爾會聽到有人說：「哎呀，倫敦沒好吃的日本 菜。」

我會忍不住掩嘴嘀咕起來。假如將連鎖店Wagamama的發脹拉麵也當作是日本菜的話，當真是沒好吃吧。但其實倫敦是臥虎藏龍，不知有多少日本高人已散落了平民百姓家呢。

料不到平民區White City隱藏著一間一星米芝蓮（米其林）餐廳，單看店名Endo at the Rotunda，根本就容易走漏眼，難以聯想起原來這是一間著名壽司店。

Endo是第三代壽司Master，他的爺爺和爸爸都曾是東京著名壽司大師，Endo糅合了傳統加創意的風格，給客人貼心送上二十道菜。一星食店卻收取三星 價錢，每位承惠大概二千二百港元。不要嫌貴，有錢也未必吃得到，該店已客滿至十月底呢。

暫時可轉往Westbourne Grove的SUMI吧，那是Endo的妹妹開設的壽司店，價錢也較划算。

另一明星級大師Daisuke擅長處理高級日本和食，他曾於東京著名三星店龍吟、Nihonryori Ryugin工作學藝，到倫敦後於兩星店Umu擔任主廚；六年後，他終於達成了少年時的夢想，開設了自己的店Hannah。

剛剛品嘗了Daisuke悉心炮製的十道菜Omakase，極為滿意。大概一千四百港元，嘗到高級食材如龍蝦、帶子、鮑魚、黑松露等，還有大師的精緻手藝，名副其實是

超值的享受啊。