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是愛？是縱？

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

經常會有家長問：「究竟愛和縱有什麼分別？」

這個倒不是三言兩語就能簡單回答的問題，但倘若家長搞不清楚，後果可是非常嚴重。有爸媽怕對子女表達愛，會容易縱壞孩子，所以習慣對子女終日板著臉，一副不可親的模樣，愛孩子就愛在心裡吧，不讓他們知道，結果子女誤以為爸媽從來都不愛自己。

又有爸媽以為愛孩子就是要什麼都依他們的，從來都不會說「不」，怕若否決了孩子，會傷害他們幼小的心靈，結果卻孕育出自私自利、缺乏同理心的怪物來。

經驗告訴我，「愛」是沒條件的，而「縱」是沒底線的。

若然子女長得不夠漂亮、張嘴不懂說話討人開心、頭腦又不夠聰明、成績老是考得不夠好，那麼爸媽就不愛了；這種附上條件的，根本就稱不上是愛。真正的愛，是不論上帝送給我們怎樣的一個孩子，爸媽都會盡心盡意一生守護著他們。

有些爸媽愛孩子卻愛到一種沉迷的境界，自己的孩子是人，其他的孩子卻瞧不上眼；對自己孩子仁慈溫柔，對其他孩子卻凶巴巴的另一個模樣，這類家庭孕育出的孩子最容易被寵壞。

有個四歲小孩鬧彆扭：「我不鍾意公公（外公）坐我隔離。」小孩的媽媽竟然二話不說對老人家喊：「喂，你坐開讓個位出來啦！」是愛是縱？你清楚的。

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