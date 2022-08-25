我是個游泳 迷，每逢夏日喜歡游泳嬉水；最拿手的是蛙泳，也能仰泳，我「踩水工夫」扎實，在水裡連續游泳二、三個小時也沒問題。我十分欣賞香港人橫渡維多利亞港(「渡海泳」)的壯舉，雖沒參與過，卻曾橫渡黃浦江。

七○年代初，我才20多歲，正是精力旺盛，並有一股「初生牛犢不怕虎」的膽量，敢作敢為。

一天，我突發奇想要「橫渡黃浦江」，這一想法得到小夥伴小程的呼應。由於當年上海黃浦江兩岸駐紮了不少工廠企業，煙囪冒著黃煙，工業管道排洩出來的廢氣、廢水、廢物給黃浦江帶來很大壓力與負擔；另外，黃浦江往來船隻繁多，我們便選擇黃浦江較安全水域─上海閔行作為下水「突破口」，兩人從北岸朝南岸「渡海泳」，以實現自己的「豪言壯語」。

由於是第一次橫渡黃浦江，我倆心中並沒有底，還是有點緊張。既然已經說出口了，就拚命搏一下。

我們帶了一只像汽車 輪胎大的救生圈朝黃浦江對岸游去，我還是蛙泳前行，一邊游，一邊推著救生圈，迎風劈浪，向江中心游去。突然，一個急浪打來，我人隨著浪花被掀出江面；說時遲，那時快，我急忙雙手緊緊抓住救生圈不放，總算「軟著落」，逃過一劫。

我倆又小心翼翼，躲過快駛而來的機械拖船，奮力向前游；經過兩個多小時在江中風 吹浪打，繞過旋渦暗礁，終於爬上彼岸。此時，人已精疲力盡，舉步維艱，但一顆忐忑不安的心總算落地。

上了黃浦江對岸，我和小程滿懷勝利喜悅，因為實現了諾言，也破了自己「首渡黃浦江」紀錄。但高興之餘，卻發現力氣已耗盡，要再往回游已經沒把握，我倆只得光著身子，佯打著精神，沿著岸邊徒步至渡輪碼頭，硬著頭皮，搭乘擺渡輪折返原地，才結束了這場「渡海泳」驚險一幕。

這趟「海上之旅」已經過去快半個世紀了，現在想想還真有點「後怕」。再看看港人前仆後繼「渡海泳」70多年，覺得自己當年暢游黃浦江似乎也很值得。