第一次去香港 旅遊是在2004年，那之後香港便成了我常去的城市，玩迪士尼 ，去科技館、天文館，走星光大道，漫步在維多利亞港的兩岸，享受美景與美好的時光。那些年，亞太地區的會議或培訓，也經常在香港舉辦，加上工作的因素，去港的次數就更多了。

到了2018年，我順勢而為到香港工作，辦公室在灣仔的高樓大廈裡，HR的負責人海倫是地道的香港人，典型的白領麗人，性情相投的我們幾人，每天中午跟著海倫，行走在灣仔的大街小巷，沉浸在各種美食中，其中印象最深的就是去南記的那一次了。

從高樓出來，走上通往灣仔地鐵站 長長的人行天橋，天橋中間有一處樓梯走下去，一拐彎就到了謝斐道上的南記。第一次去南記的那個中午，天氣有點熱，店小人多，很多人在店外排隊等候，我們四個進店後能找到雙人坐在一起的位置已經是很開心了，第一次吃南記的我們，各自選了有「招牌」字樣的米線。

正是餓意襲來的午餐時間，熱騰騰、香噴噴的一大碗放在面前，米線在下面，上面鋪牛肉、番茄、不同形狀的魚製品，長條的、三角形的，也有各種丸子、還有少量蔬菜、菌菇。我先吃了牛肉，很酥很嫩很入味，之後當我用筷子夾起一個長條的魚製品放入口中，那是很奇妙的記憶，鮮嫩可口而不失勁道，在口中嚼幾下後又有絲絲清涼與香濃，滲透味蕾，無比美味。

第一條魚製品入胃，我很快就吃下了第二條，好吃、太好吃了，裡面一定是放了特殊的香料或香草吧，可惜一碗米線裡只有兩條，回味的機會都沒有，實在不過癮。那天外面熱，坐在裡面吃得更熱了，等享用完一大碗米線後已經滿頭大汗了。

一出店門，我就興味盎然地問海倫：「那個長條的東西是什麼？」

海倫邊擦汗邊慢慢說：「那個長的麼，應該是春捲囉。」

「啊？春捲？」我忍不住反問道，因為我所知道的春捲應該是油炸皮脆的，而這魚製品分明是軟的，為什麼會叫春捲呢？帶著問號，我一回辦公室就上網查了南記的菜單，仔細查看，那東西就叫Spring rolls，春捲。

第二天，我對海倫說，我還想吃南記的春捲，我要吃四條。海倫好奇地看著我，彷彿在問：「你吃過那麼多好吃的東西，為什麼會執著於南記的春捲？」

我就是喜歡上了南記的春捲，那一入口就帶給我一種忘不了的味道。喜歡香港的這類特色小吃、獨特風格，哪怕是排隊等候、哪怕是有點擁擠的店鋪，又何嘗不是一種港味呢？

海倫拿我沒轍了，結果那個第二天我們還去南記，但沒吃，因為人實在太多而午餐時間有限。為了滿足我再吃一口心心念念的春捲，於是我們隔天點了南記外送。當我看到裝著四條春捲的外賣盒子送到眼前、放在桌上，我特意拍下了一張照片，那個塑膠袋上印著「香港仔，南記粉麵」。那天的午餐齒頰留香，特別美味，特別開心，那四條春捲，還是第一次的味道，吃在嘴裡，喜好在心。

後來有幾次下午經過時人少，我又吃了幾次南記的春捲，再後來離開香港的工作回美國後就遇上了疫情，三年下來，改變了許多，很多東西在不知不覺中都漸漸遠去甚至消失。

我的奢望不多，哪天再能去香港玩，我還是會去南記，吃我喜歡的春捲，只因為那一天、那頓午餐，那入口後的奇妙感覺和味道，入了我的胃口。