店裡音樂正在播放已故著名歌星安迪威廉所唱「愛的故事」電影 主題曲，安迪渾厚的歌聲，充滿激情，把這首情歌詮釋得淋漓盡致。

當唱道「你問我這真愛能維持多久，但愛能用小時和天數來計算嗎？我不知道；可是我知道一件事，現在，無論什麼事，無論什麼時候，當我需要她的時候，她就會出現在我的面前……。」當我聽到這段歌詞時，我忽然想起，有一次聽女星周迅 和朋友聊關於她的戀愛史和愛情觀。

當時周迅談到她的戀愛史時，她說：「我總共談了四次戀愛，不但認真、而且都刻骨銘心。」剛開始聽了，我覺得她很聰明，懂得把握時機，該談戀愛時，就好好談一場轟轟烈烈的愛情，緣分已盡時，就乾乾脆脆的說分手，感情的事絕對不能強求，來了就要抓住機會，該放手時就要放手。

「愛的故事」這部電影剛出來時就大為轟動，由男女主角雷恩歐尼爾（Ryan O’Neal）和艾莉麥克洛（Ali MacGraw）這對金童玉女 擔綱。

兩人都是一時之選，演技不在話下。故事感人的重點在於女主角忽然發現她得了絕症，很快就要走了，所有的一切美夢都要馬上幻滅。古今中外，所有的愛情故事，只有悲劇才能賺人熱淚，如梁山伯與祝英台，羅密歐與茱麗葉也才能刻骨銘心。

我忽然又想到自己的愛情故事。我雖是凡夫俗子，但也結過兩次婚。這兩次婚姻有一共同特點，就是前後兩個太太都非常漂亮，都是一見鍾情、相戀不到兩個月就結婚，雖然第一次婚姻在27年後離婚了，但我不後悔；後面的婚姻也已15年了，過程絕對不是一帆風順，而是有時風花雪月、恩恩愛愛，有時像雲霄飛車、有時又像暴風雨般，但有如倒吃甘庶，越後面越美好。

我忽然想問周迅一個問題，妳在四次戀愛經驗中，有沒有一次想要進結婚禮堂呢？畢竟那才是戀愛的真正目的。