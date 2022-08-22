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華爾街日報：習近平可能於9月中旬出訪中亞

值得借學貸嗎？52%大學生薪水不如高中畢業生

超級爛片

〈六合飛翔〉岑逸飛

「中國十大傳世名畫」之一的《富春山居圖》，畫卷因清代順治時庚寅年被火燒成一大一小兩段，小段因中間剛好碰到一個接縫，前面也燒得很大，所以單獨保存下來，經修補後稱為《剩山圖》，現藏浙江博物館；後段稱為《無用師卷》，現藏台灣故宮博物院。

早在2010年，前總理溫家寶曾表示，希望兩段《富春山居圖》能合璧展出，暗喻海峽兩岸分而合之，遂使此畫聲名大噪。結果此畫果然在2011年6月2日，在台灣故宮博物院舉辦兩岸合展。

2013上映的電影《天機‧富春山居圖》，正是在此一盛事的基礎上編製，在2011年10月開拍，耗資2億港元（約2551萬美元）。領銜主演的有劉德華、林志玲，加上有老戲骨斯琴高娃，陣容極盛。

此片在內地首日票房達5000萬人民幣（約737.3萬美元），但隨即劣評如潮。

網友狂轟：此片拍得認真，一切元素都有，科幻、特工、動作、奪寶、黑幫、警探、古裝劇、恐怖、驚悚、性虐待、戀母情結、007女郎、魔術等，全是堆砌出來的名貴產品，有如一道豪華盆菜。

有網友形容，裡面有「二斤燕窩、三個熊掌、四斤魚肚、半口袋澳帶、三兩巴豆，外加美國花旗參、緬因帝王蟹、挪威三文魚、陽澄湖大閘蟹、嘉興臭豆腐、東北黑木耳、陝西肉夾饃……」，可惜味道難以下嚥，因為劇情錯謬、邏輯不通、剪接混亂、總之一塌糊塗。

至於那個身兼編劇和導演的孫健君，上世紀八○年代來美留學，獲南加州大學藝術碩士，這是他首次執導的電影。

可是有學歷不等於有閱歷，這次他拍出超級爛片，可能因為奇爛無比而成為一朵奇葩。

因為爛口碑也是口碑，不少人爭看此片，測試自己的智商，難怪票房逹3億260萬人民幣（約4807萬美元）。

電影 加州大學 林志玲

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