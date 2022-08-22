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白飯魚三吃

〈心有所感〉潘健生
作者自製的椒鹽白飯魚。（作者提供）
作者自製的椒鹽白飯魚。（作者提供）

雪白無瑕、味道鮮美，不論是新捕鮮食，還是曬後的魚乾，此魚都是我的所愛。我說的是白飯魚。

白飯魚學名銀魚，大概是因為北方人主食為麵條之故，北方民間習慣將之稱為銀條魚、麵條魚；而粵港南人我等主食大米，該魚一眼望去，有如稻米煮成的白米飯，我等更習慣將之稱為白飯魚。

好的食材烹製真的不需費多少心思。拿我家裡常備的白飯魚乾來說，十天半月我會取出一撮，稍清洗後，放進一個小碟子中，切若干薑絲，灑幾滴醬油，在電鍋煮飯進入焗飯時放入鍋中，煮熟取出，放蔥花，加兩勺花生油煎熱淋下即可。此時的蒸白飯魚乾軟硬、鹹淡適中，味道鹹鮮香兼備，絕對是菜餚上品。

而新鮮白飯魚的吃法，比蒸魚乾稍複雜但還算簡單，我喜歡的吃法是加蛋一起煎並摻椒鹽炸來吃。白飯魚煎蛋做法如下：白飯魚150克，用清水清洗瀝乾，下料酒鹽醃十分鐘，三顆雞蛋加蔥花鹽適量速打均勻，油鍋燒熱加稍多的植物油調為慢火，倒入攪拌調製好的蛋魚蔥液，慢火煎至兩面焦黃（想吃鮮淡者可多下一點油，用熱油燙蛋魚剛熟即起鍋），不但營養豐富且香口鮮美，絕對是老少 咸宜的美味佳餚。

還有一種吃法是椒鹽白飯魚，做法也簡單，白飯魚稍加鹽、料酒、胡椒粉醃製一下，將白飯魚沾上乾玉米粉後下油鍋，炸至稍變金黃色即起鍋。吃前再撒一點胡椒粉。炸白飯魚的特點是外香脆，內裡又不失鮮美，只是粵港人怕「熱氣」（上火）且費油而少選此吃法。

說起白飯魚，還記得中學時，一個祖籍潮汕的老師曾繪聲繪色地描述他捕白飯魚的經歷。他上大學前在家鄉汕頭，夜晚，駕一條塗白色的窄長的獨木舟，在舟中點亮一盞馬燈，然後快速划動舢板，因燈光的吸引及飛駛的舢板驚嚇，魚兒紛紛跳躍而起，不少跳進了舢板，他們就是這樣捕白飯魚的。

他甚至說，有一次與另一同伴在舢板中放置一煤油爐，放上一個鍋，燒開鍋中的水，驚起的魚兒直接跳進鍋裡，當晚便直接吃上了，還說其味極鮮。

如此神奇，我直到現在仍將信將疑。

但從此一直想了解白飯魚的神奇並品嘗其滋味，就是我心中揮之不去的心願。

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