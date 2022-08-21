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普亭「大腦」、俄極右派哲學家女兒 遭汽車炸彈攻擊亡

新冠疫苗、治療將不再免費 價格擬由保險業者決定

雞先或蛋先？

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

她年輕漂亮，做事能幹，和丈夫收入穩定，育有一女一子，家有女傭、有司機。她什麼都擁有了，不是人生勝利組是什麼？她卻不快樂。

她欲言又止，說不懂得該如何形容她和丈夫的關係，他們鮮有吵架，根本就連談話的機會也少，何來藉口吵架？

這對結婚不足五年的夫妻，已經分房而睡。人家說缺乏纏綿繾綣的女人，是有樣可看的，面前這個一臉陰鬱的女人，難道就是這個類別？

事情是這樣的，女兒從小都會經常半夜跑到爸媽的床上睡，初時問題不大。但當小兒子出生後，姊姊可能是爭寵吧，老是賴在爸媽床上不肯離去，而嬰兒半夜又經常會哭鬧，丈夫投訴沒覺好睡，於是久而久之，丈夫乾脆跑過去女兒房間陪她睡，而太太則留在房間與嬰兒睡了。

星期日女傭放假，丈夫推說帶嬰兒出街太大費周章了，於是只帶女兒外出探爺爺奶奶，太太與嬰兒留在家……，久而久之，太太的位置已壓根兒被女兒取代了。

我笑說，他們不過是30來歲，怎麼像人家的老夫老妻模樣？偶爾該安排夫妻燭光晚餐，又或是看一場電影之類的情趣活動絕對不能缺呢！

我跑去跟她的丈夫搭訕：「喂喂！老婆是娶來疼的，你和女兒外出時，不妨買些老婆喜歡吃的東西回來，取悅一下她啦！」

「我怎麼敢？」他竟然這樣回答：「我做什麼她都生氣，我哪裡敢惹她！」

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