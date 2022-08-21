富春山位於浙江桐廬，是一處山與水完美結合的風景佳處，景色優美。由於東漢名士嚴光在此隱居，後世人稱富春山為「嚴陵山」，又稱其富春江垂釣處為「嚴陵瀨」，其垂釣蹲坐之石為「嚴子陵釣台」。

筆者十多年前遊浙江參觀過「嚴子陵釣台」，其後又去過剛開發的富春江國家森林公園，對當地山水景色記憶猶深，但當時許多設施，仍在草創，想必今日已大為改觀。

富春山的大名，則因元代畫家黃公望的名作《富春山居圖》廣為人知。此畫是黃公望為鄭樗（別號無用師）所繪，以富春江為背景，全圖用墨淡雅，山和水的布置疏密得當，墨色濃淡乾濕並用，極富變化，被稱為「中國十大傳世名畫」之一。

黃公望原是浙西廉訪司（元朝的地方監察機構）的一名書吏（在官衙掌理案牘的小吏），因為上司貪污案而受到牽連，被誣入獄，出獄後雲遊四方，以詩畫自娛。雖然他的學畫生涯起步較晚，但可能因為生活坎坷，「畫窮而後工」，加上他所繪山水，必親臨觀察，畫上千丘萬壑，奇譎深妙。

黃公望年過五旬時隱居富春江畔，在79歲高齡才開始創作《富春山居圖》長卷，前後傾注了七年心血，那時他繪畫的筆墨技法已是爐火純青，落筆從容，意境簡遠。

此圖本由明末畫家董其昌收藏，其後董其昌賣給宜興收藏家吳之矩，吳之矩臨終前將此畫交給三兒吳洪裕，吳洪裕對它愛不釋手，死前決定將它陪葬，當丟到火爐時，姪子吳貞度才從火堆搶救，但畫卷已被火燒成一大一小兩段，小段經修補後稱為《剩山圖》，現藏浙江博物館 ﹔後段稱為《無用師卷》，現藏台灣故宮博物院。