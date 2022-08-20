經歷挫敗有助成就大事

朋友的兒子自小受爸爸的薰陶，小小年紀已經對科技研究有濃厚興趣，尤其是如何透過科技處理社會痛點，為有需要的人改善生活質素。他性格比較內斂，喜歡從書本及網上資訊自學，直至升上中學，第一次跟同學組隊參加科學比賽，運用人工智能 科技，透過低廉成本的「智能眼睛」，為患有視力障礙的人士將多種資訊，如影像、文字、條碼、顏色等，轉換成為語音，讓他們能夠認知周邊的事物，令生活變得更獨立自主，生活質素得以提升。他們設計的突破是不用倚賴無線網絡，不會因為外在干擾而造成不必要的意外。智能眼睛也可以分辨顏色，是一項創新的技術。

四個朋友興致勃勃的參賽，他們的作品成功入圍 ，最終沒有勝出，難免有少少失望，但孩子本質不是十分重視輸贏，參加比賽讓他們學習團隊協作精神，互相取長補短，難能可貴的是孩子本著一份初心，在爸媽的引導下，繼續優化這份創作計畫。

孩子在成長的道路上，家長及老師努力給予支持和鼓勵十分重要，而我深信這個孩子他日一定能夠成就大事，因為有過經歷和有勇氣去面對挫敗，心智成熟了，會更加珍惜今天擁有的一切。我期望他能好好掌握學習機會，將科技應用在日常生活中，為社會作出貢獻。