米其林三星Sketch

三星 米其林（港譯米芝蓮）的體驗，不該只局限於桌上的美食 ，而是該從踏進餐廳的第一步起算。

步行在倫敦市中心最多名店林立的Regent Street，有一種目不暇給的感覺，單是window shopping已教人興奮。轉入Conduit Street，就是雲集了最多米其林餐廳的Mayfair區域；不旋踵，一對俊男美女服務員已站在目的地的門前，熱誠恭候客人，讓人備感親切。

這天，我的目標三星體驗是Sketch Lecture Room and Library。

甫走進餐廳大堂，心裡不禁問：「嘩，燈光怎麼這麼暗？」走上樓梯時，更要特別小心。當服務員突然打開那扇門時，華麗絢爛的dining room盡入眼簾，不期然由衷感歎：「嘩！好美呀！」

剛才的昏暗燈光，原來是設計師的心思，營造強烈對比的效果。這店的室內設計，也該是我見過最美麗出眾的。

如果人家問我：「妳到底是吃東西還是吃裝潢呀？」我會答：「兩者都要！追求視覺與味覺最高境界的結合，那不算太貪心吧！」

這店逢星期五、六會提供午市套餐，頭盤（開胃菜）竟有四道菜──蟹、蠔、魚和蔬菜都是精緻味美的，主菜牛柳（菲力）竟帶有陣陣煙薰香味，甜品則有兩味，還有很多很多的精美treats……，每位125英鎊的午餐，還包括一瓶水、半支酒和咖啡 ，其他米其林餐廳大多不會包括這些在內的，讓我們女人覺得特別划算。

這家Sketch，我是肯定會擇日回去一嘗主廚Daniel Stucki的賞味餐單啊。