豐子愷（1898年至1975年），是散文家、畫家、文學家、美術家與音樂教育 家，以中西融合畫法創作漫畫及散文而著名，是中國漫畫藝術的先驅。他的漫畫造形簡約，畫風樸實，饒富童趣，獨樹一格。

豐子愷在讀師範時期，有兩位恩師，一位是藝術家李叔同，即後來的弘一法師，另一位是教育家夏丏尊。他上李叔同教授畫石膏像課，沉迷其中，畫藝進步很快。在李叔同的指點下，他一方面努力寫生，一方面觀摩西洋名畫，並學習繪畫理論，此外，也向李叔同學習音樂。

後來李叔同出家，豐子愷追隨恩師多年，對佛學有一定見解。又因為他是漫畫家、散文家，他的佛學充滿生活內涵。1926年秋，豐子愷才28歲，特請弘一法師為其居宅命名，法師請他在小方紙上，寫下許多自己喜歡而又可以互相搭配的字，然後揉成團，撒在佛的畫像前，隨意抓取，結果兩次都抓取「緣」字，於是將寓所定名為「緣緣堂」。

豐子愷的散文喜歡讚美兒童的天真，以及歌頌人格的完整。由於信奉佛教的關係，早期的散文表達他對虛偽的社會風氣的不滿，稍後的作品具有較多社會內容，文筆樸素平淡，間見幽默感。他有篇文章談及從一個四歲小孩學到的啟示，他抱著小孩坐在自己膝蓋上，問小孩最喜歡什麼，卻想不到小孩的答案竟是「逃難」!

當時正值民國軍閥割據，直系與奉系大戰，成人不覺得逃難好玩，每天擔驚受怕，但小孩眼中，只看到坐大輪船、坐飛機，當然好玩。豐子愷說，成年人若早知逃難只是虛驚一場，則逃難也是滿過癮的，可惜成年人總是受困於因果關係，看事物便有定見，小孩反而能擺脫這種羅網，能夠從事物本身看到真相。