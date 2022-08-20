我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮：若普亭會出席G20峰會 澤倫斯基也應該到場

通膨飆…養一個孩子到17歲要花31萬 平均每年1.8萬

逃難

〈六合飛翔〉岑逸飛

豐子愷（1898年至1975年），是散文家、畫家、文學家、美術家與音樂教育家，以中西融合畫法創作漫畫及散文而著名，是中國漫畫藝術的先驅。他的漫畫造形簡約，畫風樸實，饒富童趣，獨樹一格。

豐子愷在讀師範時期，有兩位恩師，一位是藝術家李叔同，即後來的弘一法師，另一位是教育家夏丏尊。他上李叔同教授畫石膏像課，沉迷其中，畫藝進步很快。在李叔同的指點下，他一方面努力寫生，一方面觀摩西洋名畫，並學習繪畫理論，此外，也向李叔同學習音樂。

後來李叔同出家，豐子愷追隨恩師多年，對佛學有一定見解。又因為他是漫畫家、散文家，他的佛學充滿生活內涵。1926年秋，豐子愷才28歲，特請弘一法師為其居宅命名，法師請他在小方紙上，寫下許多自己喜歡而又可以互相搭配的字，然後揉成團，撒在佛的畫像前，隨意抓取，結果兩次都抓取「緣」字，於是將寓所定名為「緣緣堂」。

豐子愷的散文喜歡讚美兒童的天真，以及歌頌人格的完整。由於信奉佛教的關係，早期的散文表達他對虛偽的社會風氣的不滿，稍後的作品具有較多社會內容，文筆樸素平淡，間見幽默感。他有篇文章談及從一個四歲小孩學到的啟示，他抱著小孩坐在自己膝蓋上，問小孩最喜歡什麼，卻想不到小孩的答案竟是「逃難」!

當時正值民國軍閥割據，直系與奉系大戰，成人不覺得逃難好玩，每天擔驚受怕，但小孩眼中，只看到坐大輪船、坐飛機，當然好玩。豐子愷說，成年人若早知逃難只是虛驚一場，則逃難也是滿過癮的，可惜成年人總是受困於因果關係，看事物便有定見，小孩反而能擺脫這種羅網，能夠從事物本身看到真相。

教育

上一則

全球第一座月經博物館「小紅厝」 落腳台北菜市場

下一則

《老照片說故事》C─123B型運輸機

延伸閱讀

世界晚報╱再有5議員訪台 共軍封航演練「公路發射」

世界晚報╱再有5議員訪台 共軍封航演練「公路發射」
上海徐匯IKEA封控 購物民眾驚慌逃難突圍

上海徐匯IKEA封控 購物民眾驚慌逃難突圍

登熱搜 淫穢漫畫App誘學生充值 金額高達上億元

登熱搜 淫穢漫畫App誘學生充值 金額高達上億元
《老物件情懷》爬格子的年代

《老物件情懷》爬格子的年代

熱門新聞

「魔鬼詩篇」作者魯西迪。美聯社

「魔鬼詩篇」作者魯西迪 紐約演說遇刺 嫌犯被捕

2022-08-12 14:12
「寫盡繁華—晚明文化人王世貞與他的志業」將展出故宮收藏的「傳宋張擇端清明易簡圖」。此畫畫中鈐有王世貞、嚴世藩的偽印，故推測應為明代後期根據南宋描述汴京的文本，同時附會王世貞父親與嚴嵩父子「因畫致禍」的著名情節，可說是「仿假畫的假畫」。（圖：台灣故宮提供）

金瓶梅竟是清明上河圖的復仇之作？ 故宮王世貞展揭密

2022-08-14 21:00
「一瓢紐約」、「俠隱」作者張北海在紐約逝世。（取材自微博）

張艾嘉叔叔「俠隱」作家張北海紐約去世 享壽86歲

2022-08-18 02:22

急診室的春天

2022-08-13 02:01

求職之路

2022-08-13 02:00
「股神」巴菲特將拍賣一幅自己的數位肖像畫，附有12句經典名言，還有他親筆簽名。圖／Motiva.art網站

獨一無二 巴菲特數位畫附名言 近日開始競標

2022-08-18 10:12

超人氣

更多 >
專挑中國留學生？澤西市攻擊連6案 手法逐次升級

專挑中國留學生？澤西市攻擊連6案 手法逐次升級
洛杉磯快閃族放肆哄搶 7-11便利店 視頻全在錄

洛杉磯快閃族放肆哄搶 7-11便利店 視頻全在錄
領了社安金 是否還有資格拿糧食券？

領了社安金 是否還有資格拿糧食券？
余天寸步不離女兒病房 痛心同意不再急救余苑綺

余天寸步不離女兒病房 痛心同意不再急救余苑綺
華人父母生混血兒親子鑑定還母清白 醫師、專家說話了

華人父母生混血兒親子鑑定還母清白 醫師、專家說話了