跟著「火爆浪子」舞動

中學年代，穿著尖頭鞋，將短袖T裇的兩袖捲起，口袋插一把梳子，就是典型「油脂仔（不良青年）」，都被歸類為「壞學生」。「火爆浪子」（Grease，港譯「油脂」）這部電影 ，瘋魔全世界的年輕人，也讓奧莉薇亞紐頓強（Olivia Newton-John）暴紅，電影歌曲「Hopelessly Devoted to You」成為永恒經典，後來她主唱的「Physical」更是跳有氧運動時，必然播放的歌曲。

奧莉薇亞在英國 出生，父親是英國人，母親是德國人，在二戰時為了躲避納綷德軍而逃到英國，跟著名英國劇作家Ben Elton有表親的關係。6歲時她隨家人移民到澳洲 ，17歲參加電視歌唱比賽勝出，1年後到英國灌錄第1張唱片，從此踏上星途，多首歌曲曾經成為美國流行榜冠軍；12年後，即1978年主演「火爆浪子」，讓她的事業攀到另一高峰。

能夠成為經典，要有天時地利人和，作為藝人能夠有著影響世界的代表作，可謂不枉此生。

奧莉薇亞與癌症搏鬥30年，積極面對，她的甜美歌聲，將長久留在世人心中。

情緒低落時，在家中大聲播放「Physical」，運動身體流一身汗，或者重溫「火爆浪子」的勁歌熱舞，回味那個美好年代。