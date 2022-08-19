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前財長桑默斯：中國超美？日本和蘇聯都沒做到

世說新聞╱華男甜品店離奇死亡 獨家揭秘屍檢報告

尋親

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

這個64歲的英國男士有個溫暖的家，太太溫柔婉約、子女孝順、孫兒可愛，在小市鎮度過的退休生活滿不錯的。

可是，他的心裡一直有個疙瘩。過去有數之不盡的夜，他未曾闔眼，思慮深沉地環顧著周遭，究竟他是誰？他的生母是誰？為什麼她當年會狠心遺棄他？他的誕生，本來就是一個天大的錯誤嗎？

記得當年畢業後，他想申請加入兵役，媽媽遞給他的出生紙，頓時讓他腳下彷彿出現了巨大裂痕！這個陌生的名字，怎會是自己？出生紙上只有另一個女人的名字，她究竟是誰？

他心裡其實是感恩的，養父母一直給他無限的愛和支持，但就同如很多被收養的孩子一樣，心底都有的雷同的心願，他也渴望尋根。

可惜人海茫茫，歲月一晃而逝，他已是白髮斑斑，生母仍是找不著。

當長壽尋親節目《Long Lost Family》的主持人給他報上消息時，可以想像他的心情是何等的忐忑：「真對不起，你的母親在15年前已去世……，但我們找到跟你同母異父的親妹妹。」

原來，生母年輕時戀上有婦之夫生下了他，其後把他交給家人撫養。數年後，她回去找他，家人卻說孩子已給人收養了，怎樣也找不著。

「媽媽沒有一天不掛念著你，從小，媽媽就沒停過提及你！」

妹妹的話，終讓他釋懷了，淚水也不聽使喚地泉湧而出。

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