有天在車上聽到五月天的舊歌《洋蔥》，身邊朋友笑說，曾經有男同學唱這首歌向她表白。關於愛情，這首歌有兩個方向，首先是自比洋蔥，向來是菜餚的配角，「盤底的洋蔥像我，永遠是調味品」。然後期望對方能夠明白自己的心意，大概就是暗戀多年又不敢表白的狀態，「如果你願意一層一層地剝開我的心……，你是我最深處的祕密。」這類寫法叫借物抒情，但要有共同語境，才會有共鳴。

西方食用洋蔥歷史悠久，但在華人 社會則不然，大概在清代前後，才有食用洋蔥的紀錄，但始終無法獨當一面成為主菜。

洋蔥來到中國時，人們早已習慣用青蔥、京蔥、薑片作料頭（熗鍋的材料），味道相對的溫和，洋蔥比青蔥辛辣、又比京蔥香甜，氣味實在太剛烈，難以讓大眾接受，所以開始時，只有上海的西餐廳有洋蔥作菜，例如洋蔥汁牛肉湯；稍後則有粵菜「洋為中用」的做法，那時的大廚認為洋蔥是西餐的精髓，洋蔥在飯桌上嶄露頭角，例如洋蔥豬扒、洋蔥雞翼等。不過，都是作為料頭，主角還是肉食。相反，洋蔥在外國食用歷史悠久，早在三、四千年前，古埃及人已經種植洋蔥，作為食材和藥物，直到現代，洋蔥在西方作為一種蔬菜 ，金黃的洋蔥圈是惹味小食，還有洋蔥湯，是法國菜的經典。

至於剝洋蔥的方法，向來有不同意見，網上較多的建議是先放冰箱冷凍一段時間，又或者把切好的洋蔥放在流水下，就不會有刺激眼睛的情況。但問題是這些方法，營養也會減去，而且影響了味道和口感。所以較好的方法就是用上鋒利的刀具和掌握切割方法。刀子夠鋒利，洋蔥的切面也更乾淨俐落，破壞的細胞也較少，自然就減少產出刺激性的物質。也可以選擇垂直切割，順著細胞紋路切法，產生較少酵素反應，烹煮出來的洋蔥會較甜和有口感；橫切的話，氣味則會變得強烈，而且外邊口感變硬；剁碎的話味道會變得辛辣，還有種軟爛的口感。說到底，得看烹煮的目的和食法，而不是只有簡單的一片片剝開。

說回那位唱洋蔥表白的男生，朋友說他唱得太奇怪，所以告白失敗。其實愛情世界總不可以把自己看得太卑微，那麼沒有信心，就連配角也做不了。