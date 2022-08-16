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姊妹哭鬧二重奏

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

三歲姊姊寸步不讓一歲妹妹，對於她來說，家裡什麼都是她的：所有玩具是她的，喜歡吃的食物全是她的，爸爸整個人都是她的，妹妹不准接近。

雖然姊姊沒有說媽媽是她的，但每當媽媽抱妹妹時，她不是鬧彆扭，就是胡亂做些事情引媽媽的注意，誓要搶回媽媽。

一歲的妹妹也不是省油的燈，她的眼睛老是盯著姊姊，小小年紀已斷定姊姊擁有的所有東西都是好東西，她也要搶奪到手，得不到就哭，放聲嚎哭！

聰明的姊姊就迅速洞悉箇中規律，只要妹妹哭，所有人的注意都會集於妹妹的身上，然後就會有人說些她最討厭的話：「姊姊，妳比較大，妳應該讓妹妹嘛！」「怎麼妳又惹哭妹妹了！」

「你以為我想當姊姊的嗎？為什麼我要讓妹妹？」嘩──呀！姊姊也不甘示弱，放聲嚎哭起來，跟妹妹經常上演哭鬧二重奏。

可以想像家裡有兩個幼兒千金動不動就大聲哭鬧，人都要瘋了。

媽媽愈來愈生氣、失掉耐性，爸爸則愈來愈晚回家，也許是想躲避家裡的噪音吧，這樣發展下去，不行呀！

年紀相近的子女爭寵哭鬧，是成長的主菜，爸媽先要有心理準備，要夫妻同心，共同應對。

「媽媽知道妳們不開心，可以哭一下沒關係，媽媽隔離一下先去弄果汁，妳們哪個先哭完，就過來找我啦！」一定還有更多更多的辦法呢！

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